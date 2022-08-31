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تكنولوجيا وعلوم
إبتكار روبوتات صغيرة يمكنها تنظيف الأسنان تلقائيًا!
Lebanon 24
31-08-2022
|
02:00
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كشف باحثون من جامعة بنسلفانيا في دراسة، أنه يمكن لجهاز يعمل بدون استخدام اليدين أن ينجح في معالجة وإزالة البلاك والبكتيريا التي تسبب تسوس الأسنان، حيث ابتكر فريق متعدد التخصصات في جامعة بنسلفانيا، فرشاة أسنان تقوم بشطف وتنظيف الأسنان في جهاز واحد، ولديها القدرة على توفير طريقة آلية جديدة تمامًا لتنفيذ المهام اليومية المتكررة والمهمة المتمثلة في تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط.
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وبالنسبة للأشخاص الذين يفتقرون إلى البراعة اليدوية لتنظيف أسنانهم بكفاءة بمفردهم، قد يكون هذا الجهاز الجديد مفيدًا جدا لهم.
وتتكون هذه الروبوتات الدقيقة من جزيئات أكسيد الحديد النانوية بخصائص تحفيزية ومغناطيسية، حيث تمكن الباحثون من التحكم في حركتهم وتكوينهم باستخدام مجال مغناطيسي، إما لإنتاج هياكل تشبه الشعيرات التي تزيل البلاك من الأسطح العريضة للأسنان أو الخيوط الطويلة التي يمكن أن تنزلق بين الأسنان مثل قطعة من الخيط.
كما أنه في كلتا الحالتين، يتم تحريك الجسيمات النانوية عن طريق تفاعل تحفيزي لإطلاق مضادات الميكروبات التي تقضي على البكتيريا الفموية الضارة في الفم.
وأوضحت التجارب باستخدام هذا النظام على أسنان بشرية وهمية وحقيقية، أن التجمعات الآلية يمكن أن تتوافق مع مجموعة متنوعة من الأشكال للتخلص تقريبًا من الأغشية الحيوية اللاصقة التي تؤدي إلى تسوس الأسنان وأمراض اللثة.
(اليوم السابع)
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