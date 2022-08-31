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تكنولوجيا وعلوم

تعيين "روبوت امرأة" في منصب رئيس تنفيذي لشركة صينية!

Lebanon 24
31-08-2022 | 05:00
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عينت شركة صينية روبوتًا كرئيس تنفيذي لها، وهذه الشركة تسمي NetDragon Websof ، والتي تطور العمل علي ألعاب متعددة اللاعبين عبر الإنترنت بالإضافة إلى إنشاء تطبيقات للهاتف المحمول.

وأعلنت شركة " NetDragon" عن تعيين رئيسها التنفيذي الجديد السيدة، "تانج يو"، مما يجعلها أول روبوت في العالم يشغل منصبًا تنفيذيًا.
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"تانج يو"، هو روبوت بشري افتراضي يعمل بالذكاء الاصطناعي وتم تعيينه كرئيس تنفيذي للشركة الفرعية، لشركة "Fujian NetDragon Websof".

وكرئيس تنفيذي، وسيكون تانج يو في طليعة "قسم التنظيم والكفاءة" في الشركة.

وسيكون الروبوت مسؤولاً عن الإشراف على العمليات في شركة الألعاب والميتافيرس الصينية الشهيرة.

وستعمل "تانج يو" على تبسيط تدفق العملية وتحسين جودة مهام العمل وتحسين سرعة التنفيذ، وستعمل أيضًا كمحور بيانات في الوقت الفعلي وأداة تحليلية لدعم اتخاذ القرار العقلاني في العمليات اليومية، فضلاً عن تمكين نظام إدارة مخاطر أكثر فعالية.

(اليوم السابع)

 
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