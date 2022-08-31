Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

لمحبّي الهواتف الذكية... إليكم قائمة بالتي تُثير إهتمام رواد الإنترنت حاليّاً!

Lebanon 24
31-08-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-986035-637975466366429332.jpg
Doc-P-986035-637975466366429332.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مع اقتراب فصل الخريف وموعد كشف العديد من الشركات عن أجهزتها المحمولة الجديدة، نشر موقع gsmarena قائمة بالهواتف التي تثير اهتمام رواد الإنترنت مؤخرا.

وتبعا للقائمة التي نشرها الموقع فإن رواد الإنترنت يثير اهتمامهم بشكل رئيسي مؤخرا هواتف iPhone 14 التي وعدت آبل بالكشف عنها رسميا في السابع من أيلول المقبل.
Advertisement

وفي المرتبة الثانية من في القائمة جاء هاتف Samsung Galaxy S22 Ultra الذي اعتبره الكثيرون واحدا من أفضل الهواتف الذكية حاليا، وجهازا متميزا ومتكاملا من حيث الأداء وقدرات التصوير.

وثالثا يحل في القائمة هاتف Galaxy A53 من سامسونغ، إذ صنف هذا الهاتف بأحد أفضل الأجهزة الذكية من حيث المواصفات المقدمة بهذا السعر، وتلاه رابعا هاتف iPhone 13 Pro Max في المرتبة الرابعة.

وخامسا في التصنيف جاء هاتف Redmi Note 11 من Xiaomi الذي يعتبر من بين أفضل الهواتف الذكية حاليا، وتلاه هاتف Redmi Note 11 S.

وشملت قائمة أشهر 10 هواتف يهتم بها الناس تبعا للموقع أيضا أجهزة مثل  iPhone XR، وiPhone X.
 
 
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:21 | 2022-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:52 | 2022-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:42 | 2022-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:17 | 2022-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2022-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:00 | 2022-08-31
11:00 | 2022-08-31
08:00 | 2022-08-31
06:11 | 2022-08-31
05:00 | 2022-08-31
03:04 | 2022-08-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website