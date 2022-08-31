"ناسا" تجري محاولة ثانية لإطلاق صاروخ إلى القمر السبت المقبل

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قال مسؤولون بإدارة الطيران والفضاء الأميركية إنّ "ناسا" تسعى إلى إجراء محاولة ثانية يوم السبت المقبل لإطلاق صاروخ نظام الإطلاق الفضائي "إس.إل.إس" إلى القمر، بعد خمسة أيام من مشكلتين فنيتين تسببتا في إلغاء محاولة يوم الاثنين.ومن المقرر إطلاق الصاروخ الذي يعادل طوله مبنى من 32 طابقا من مركز كنيدي للفضاء في "كيب كنافيرال" في ولاية فلوريدا، لإرسال كبسولة "أوريون" في رحلة تجريبية غير مأهولة مدتها ستة أسابيع حول القمر ثم تعود إلى الأرض.وسيدشن الإطلاق الذي طال انتظاره برنامج "أرتميس" التابع لـ"ناسا" لرحلات من القمر إلى المريخ، والذي يخلف مشروع "أبولو" لرحلات القمر في الستينيات والسبعينيات.