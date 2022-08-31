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تكنولوجيا وعلوم

تعرف إلى خطة "ميتا" لتحويل واتساب إلى "تطبيق سوبر"

Lebanon 24
31-08-2022 | 16:00
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يمكن لمستخدمي واتساب في الهند الآن القيام بالتسوق من البقالة دون مغادرة التطبيق، في تحديث جديد قد يتم تطبيقه حول العالم.

أعلنت شركة "ميتا" المالكة لتطبيق وتساب، عن تعاون جديد مع شركة "جيو مارت"، والذي من خلاله يمكن للمستخدمين إرسال رسالة نصية "هاي" إلى رقم معين والانتقال إلى تجربة التسوق داخل التطبيق.
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وتؤمن شركة "ميتا" بأن التسوق عبر المحادثة، سيحقق الدخل الأكبر لتطبيق واتساب مستقبلا.
 
كيف سيتحول واتساب إلى تطبيق "سوبر"، وفقا لخطة شركة "ميتا":

الهدف من الخطة تحويل واتساب إلى "تطبيق سوبر"، تستطيع فيه إنجاز أي أمور في حياتك من خلاله، ولا يقتصر فقط على المحادثات.
استخدام التطبيق لدفع الإيجار.
استخدام التطبيق لشراء التذاكر لمختلف المناسبات والأحداث.
استخدام التطبيق لشراء الطعام بسلاسة دون اللجوء لتطبيقات أخرى.
مضاعفة أرباح التطبيق بسبب الاستخدام المضاعف عليه، لأنه سيصبح "تطبيقا سوبر".
ووفقا لموقع "ذا فيرج"، تعمل الشركة على تطوير التسوق داخل التطبيق على مدار العامين الماضيين، وتواصل الضغط على المدفوعات من مستخدم لآخر، وتعمل بنشاط على تطوير تطبيق "واتساب بيزنس" الخاص بها.

يهدف التطبيق إلى ان يكون مكانا آمنا للتحدث مع أحبائك، ولكن إذا كان يمكن أن يكون أيضا مكانا لك للتحدث مع شركة الطيران، والبقال، ومصفف الشعر الخاص بك، والوسيط الخاص بك، فيمكن أن يصبح هذا المكان أكثر قوة.
المصدر: سكاي نيوز
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