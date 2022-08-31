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نسخة عن البشر... تعرّفوا إلى "أميكا" الأكثر تطوراً في العالم

Lebanon 24
31-08-2022 | 23:00
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طورت شركة Engineered Arts في بريطانيا الروبوت "أميكا"، وكأنه نسخة طبق الأصل من البشر خاصة فيما يتعلّق بتعابير الوجه.

وأظهرت مجموعة من الصور "أميكا" وهي عبوسة الوجه وصاحبة ابتسامة عريضة، كما تقوم بالغمز وتطبق شفتيها تماماً كالبشر.
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وفي مقطع فيديو سابق، ظهرت الروبوت أميكا التي توصف بأنها "الروبوت الأكثر تطورا في العالم" ممسكة بيد باحث لأنه دخل حيزها الشخصي.

وقالت الشركة المصنعة في موقعها عبر الإنترنت: "أميكا ستكون علامة فارقة في تطوير تقنيات الروبوتات المستقبلية، وهو منصة روبوت بشرية مثالية للتفاعل بين الإنسان والروبوت، وتثير ذهول الكثيرين".

يُذكر أن هذا الروبوت قد ظهر في العديد من الفعاليات التقنية والمحافل الدولية خلال الفترة الماضية، التي شهدت ظهور العديد من الروبوتات التي تتخذ هيئة بشرية، مثل روبوت صوفيا، وكذلك روبوت Tesla Bot (تسلا بوت)، أو "أوبتيموس"، والذي تطوره عملاقة السيارات الكهربائية تسلا، والذي كشفت عن إمكانياته العام الماضي، ومن المنتظر خروجه في هيئة نموذج تجريبي في مؤتمر تسلا للذكاء الاصطناعي AI Day في 30 أيلول الجاري.
المصدر: العربية

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