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متفرقات
طلاب روس يبتكرون قارباً يسير بالطاقة الشمسية
Lebanon 24
01-09-2022
|
02:00
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ابتكر طلاب في جامعة منطقة الأورال الروسية للمواصلات قارباً يسير بالطاقة الشمسية، وحصلوا على شهادة براءة اختراع القارب الشمسي في المكتب الروسي للملكية الذهنية.
وعمل الطالبان في السنتين الأولى والثالثة، سيرغي لوغوف ومكسيم فرولوف على تجميع القارب، ثم انضم إليهما طلاب آخرون ليشكلوا فريقاً للمبتكرات.
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واستخدم الطلاب قارباً عادياً قاموا بتطوير بعض أجزائه، وحصل القارب على مروحة قوية وبطارية جيدة قائمة على الليتيوم الأيوني، فضلاً عن البطاريات الشمسية.
وقال رئيس مركز المبتكرات التكنولوجيات في الجامعة إيغور شوميلوف، إن القارب يسير بفضل البطاريات الشمسية التي تتلقى طاقة الشمس وتحوّلها إلى كهرباء الذي ينقل إلى البطاريات الأساسية التي تغذي المحرك الكهربائي.
ويسير القارب بسرعة 9 كيلومترات في الساعة، ويعتبر آمناً تماماً خاصة وأن الطلاب طوّروه ليكون له قعران يمنعان القارب من دخول الماء في أجزائه الكهربائية.
أما الشخص الذي يقود القارب، فلديه سوار خاص بمقدوره قطع القارب عن الكهرباء في أي لحظة.
وقد شارك الفريق الطلابي في سباق القوارب في مدينة يكاترينبورغ حيث منح جائزة خاصة، كما أنه يعتزم تطوير القارب العام المقبل لتصنيعه من الكربون بشكل كامل.
المصدر:
روسيا اليوم
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