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متفرقات
الأولى من نوعها... إليكم السيارة الرياضية الطائرة ثلاثية العجلات
Lebanon 24
01-09-2022
|
05:00
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حصلت أول سيارة رياضية طائرة ثلاثية العجلات في العالم "Switchblade" على الموافقة لبدء اختبار الطيران، بعد 14 عاماً من التطوير.
وتم إنشاء النموذج الأولي للمركبة بواسطة Samson Sky، ويمكن أن تطير بسرعة تصل إلى 322 كم في الساعة وهي مصممة ليتم بناؤها من مجموعة أدوات DIY.
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وأثناء وجودها على الأرض، تكون سيارة Switchblade على عجلاتها الثلاث، ويبلغ طولها 5.1 متراً وعرضها 1.8 مترا، وبالتالي هي صغيرة بما يكفي لتلائم مرآباً للسيارات.
ولكن بمجرد وصولها إلى المطار، تتأرجح أجنحتها ويمتد ذيلها في أقل من ثلاث دقائق، ما يسمح للمركبة "الهجينة" بالتحليق في السماء.
وفي الشهر الماضي، تلقت Switchblade ختما للموافقة من إدارة الطيران الفيدرالية (FAA)، وهي سلطة الطيران التابعة للحكومة الأميركية، لبدء عملية الاختبار.
وقال سام بوسفيلد، الرئيس التنفيذي لشركة Samson Sky ومصمم Switchblade: "من المتوقع أن تبلغ سرعة الإقلاع 88 ميلا في الساعة، ما يعني أن هذه هي السرعة التي نحتاج إلى الوصول إليها، وعند هذه النقطة ستبدأ Switchblade في الانطلاق من الأرض. ومن بين أسرع 10 سرعات، أخذ سائق الاختبار لدينا Switchblade إلى 98 ميلا في الساعة، ما أكد ما رآه الفريق على الأدوات ومقاطع الفيديو وبيانات كمبيوتر المحرك - تعامل Switchblade وأدائها بشكل جيد للغاية".
المصدر:
روسيا اليوم
متفرقات
تكنولوجيا وعلوم
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