Advertisement

متفرقات

الأولى من نوعها... إليكم السيارة الرياضية الطائرة ثلاثية العجلات

Lebanon 24
01-09-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-986301-637976125950237495.png
Doc-P-986301-637976125950237495.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حصلت أول سيارة رياضية طائرة ثلاثية العجلات في العالم "Switchblade" على الموافقة لبدء اختبار الطيران، بعد 14 عاماً من التطوير.

وتم إنشاء النموذج الأولي للمركبة بواسطة Samson Sky، ويمكن أن تطير بسرعة تصل إلى 322 كم في الساعة وهي مصممة ليتم بناؤها من مجموعة أدوات DIY.
Advertisement

وأثناء وجودها على الأرض، تكون سيارة Switchblade على عجلاتها الثلاث، ويبلغ طولها 5.1 متراً وعرضها 1.8 مترا، وبالتالي هي صغيرة بما يكفي لتلائم مرآباً للسيارات.

ولكن بمجرد وصولها إلى المطار، تتأرجح أجنحتها ويمتد ذيلها في أقل من ثلاث دقائق، ما يسمح للمركبة "الهجينة" بالتحليق في السماء.

وفي الشهر الماضي، تلقت Switchblade ختما للموافقة من إدارة الطيران الفيدرالية (FAA)، وهي سلطة الطيران التابعة للحكومة الأميركية، لبدء عملية الاختبار.

وقال سام بوسفيلد، الرئيس التنفيذي لشركة Samson Sky ومصمم Switchblade: "من المتوقع أن تبلغ سرعة الإقلاع 88 ميلا في الساعة، ما يعني أن هذه هي السرعة التي نحتاج إلى الوصول إليها، وعند هذه النقطة ستبدأ Switchblade في الانطلاق من الأرض. ومن بين أسرع 10 سرعات، أخذ سائق الاختبار لدينا Switchblade إلى 98 ميلا في الساعة، ما أكد ما رآه الفريق على الأدوات ومقاطع الفيديو وبيانات كمبيوتر المحرك - تعامل Switchblade وأدائها بشكل جيد للغاية".
المصدر: روسيا اليوم

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
02:00 | 2022-09-01
23:00 | 2022-08-31
16:00 | 2022-08-31
14:00 | 2022-08-31
11:00 | 2022-08-31
08:00 | 2022-08-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website