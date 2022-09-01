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تكنولوجيا وعلوم

ميزة جديدة من "تويتر"... ما هي؟

Lebanon 24
01-09-2022 | 08:00
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أطلقت منصة "تويتر" ميزتها الجديدة "سيركل" أو "دائرة تويتر" التي تتيح للمغردين حول العالم مشاركة تغريداتهم مع مجموعات محدّدة من المتابعين.

ويتمتع رواد المنصة من خلال هذه الميزة بالقدرة على اختيار قائمة المتابعين الذين يمكنهم رؤية تغريداتهم والتفاعل معها بسهولة عند نشر كل تغريدة.
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وبذلك، بات بإمكان المغردين الاستمتاع بإجراء محادثات ذات طابع شخصي، وتعزيز العلاقة التي تربطهم بمجموعات محدّدة من متابعيهم.
وتمّ اختبار النسخة التجريبية من هذه الميزة على مجموعة محدّدة من رواد المنصة في شهر أبريل الماضي، الأمر الذي أتاح ابتكار أدوات جديدة تتوافق مع التفضيلات الشخصيّة للمغردين، واتخاذ القرارات بشأن مشاركة المحتوى واختيار المتابعين، وتحديد الوقت الأنسب للتفاعل معهم.

وابتداءً من الأمس، باتت هذه الميزة متاحة على الأجهزة التي تعمل بنظامي iOSوAndroid وعلى الموقع الإلكتروني Twitter.com حول العالم، حيث يستطيع المغرّدون وقبل نشر أيّة تغريدة رؤية خيار مشاركتها مع دائرة محدّدة من المتابعين أو جميعهم، كما يمكنهم إضافة عدد يصل إلى 150 متابعاً ضمن تلك الدائرة، والتي يمكن تغيير خصائصها في أي وقت ومن دون إشعار المتابعين بذلك.

وسيتمكن المتابعون ضمن "دائرة تويتر" من رؤية شارة خضراء عند أسفل التغريدات التي يرغبون بنشرها، ولا يمكن إعادة نشر هذه التغريدات أو مشاركتها، علماً أنّ المتابعين المدرجين ضمن الدائرة المحددة فقط يمكنهم رؤية التغريدات والتفاعل معها والردّ عليها بخصوصية تامة، حتى لو لم يكن حساب المستخدم حساباً محدود الخصوصية.

ومنذ أن أطلقت "تويتر" المرحلة التجريبية لهذه الميزة، أعرب المغردون عن كيفية إسهامها بشكل ملحوظ في الارتقاء بتجربتهم الشخصية عبر المنصة وتعزيز خصوصية تغريداتهم، بما في ذلك القدرة على نشر التغريدات والتعبير عن آرائهم الشخصية بمزيد من الحرية.

وستواصل فرق عمل "تويتر" مراقبة ميزة "سيركل" خلال الأشهر القليلة المقبلة، وستبحث في سبل تحسينها وتعزيز فاعليتها، كما ستواصل المنصة طرح المزايا والأدوات التي تمكن المغردين من استخدام "تويتر" وفقاً لتفضيلاتهم الشخصية التي تتباين من شخص لآخر.
 
 
(العربية)
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