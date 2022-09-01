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تكنولوجيا وعلوم
كسوف الشمس من كوكب المريخ... شاهدوا ما وثّقته عدسة "ناسا"
Lebanon 24
01-09-2022
|
08:27
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أظهر مقطع فيديو مصور نشرته وكالة ناسا لأبحاث الفضاء لحظات رائعة لعملية كسوف الشمس على كوكب المريخ.
وعلى عكس كوكب الأرض، لا يُحجب في الكسوف على المريخ ضوء الشمس بشكل كامل، بل تظهر بقعة من الظل في قرص الشمس نظرا لصغر حجم الأقمار التي تدور في فلك الكوكب الأحمر، كما يظهر في المقطع المصور.
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ويدور حول المريخ قمران، هما فوبوس وديموس ويحتاج كل منهما نحو سبع ساعات و30 ساعة على التوالي لإكمال دورة كاملة حول الكوكب، مقارنة بقمر الأرض الذي يحتاج نحو 27 يوما لإكمال دورته.
وبالمقارنة مع القمر الذي يبلغ نصف قطره حوالي 1737 كيلومترا، فإن قمري المريخ صغيران جدا حيث يبلغ نصف قطر فوبوس نحو 11 كيلومترا ونصف قطر ديموس ستة كيلومترات.
ووفقا لموقع "ماشابل" فإن كسوف الشمس في المريخ يحدث بشكل متكرر ولمرات متعددة مقارنة بكوكب الأرض نتيجة لسرعة دوران القمرين حول المريخ.
(الحرة)
تكنولوجيا وعلوم
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