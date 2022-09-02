Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

علماء يحولون أول صور كاملة الألوان من جيمس ويب إلى أيقونة موسيقية!

Lebanon 24
02-09-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-986649-637977017517479397.jpg
Doc-P-986649-637977017517479397.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

حوّل فريق من العلماء الصور المذهلة للسدم البعيدة التي التقطها تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لـ "ناسا"، إلى موسيقى من خلال تقنية تسمى صوتنة البيانات.

وأتاح الفريق الآن، ثلاث صور صوتية من أول إصدار لبيانات تلسكوب جيمس ويب الفضائي للجمهور.

وتعتمد الأصوات على الصورة الأيقونية "المنحدرات الكونية في سديم كارينا"، وصورة سديم الحلقة الجنوبية، وكلاهما كان جزءا من أول إصدار لبيانات جيمس ويب في 13 حزيران للكوكب الخارجي الغازي الساخن العملاق WASP-96 b.

https://youtu.be/2_OYW6gLd3c
Advertisement
 

وكل قطعة موسيقية فريدة من نوعها ومختلفة.

ويشكّل الجدار المذهل من الغبار المحمر في سديم كارينا صوتاً كونياً ممتعاً إلى حد ما، بينما يولد السديم الدائري الجنوبي تجربة استماع شبيهة بأفلام الرعب.

https://youtu.be/IKZyIi_9R18

وتقوم التقنية المستخدمة من قبل العلماء بترجمة البيانات إلى أصوات بناء على معايير محددة مسبقاً. على سبيل المثال، ينتج كل نجم في السدم صوتاً مميزاً، وفق حجمه وسطوعه وعمره.

وتعد الصوتنة طريقة "ناسا" لجعل علم تلسكوب جيمس ويب الفضائي، في متناول عشاق الفلك ممن يعانون من مشكلات بصرية، كجزء من مشروع الكون للتعلم.

https://youtu.be/ILqVzxPJ3nQ
 

وقال كوين هارت، كبير علماء التعليم والتوعية بمعهد علوم تلسكوب الفضاء في بالتيمور بولاية ماريلاند، في بيان: "توفر هذه التركيبات طريقة مختلفة لتجربة المعلومات التفصيلية في بيانات ويب الأولى. وعلى غرار الكيفية التي تعتبر بها الأوصاف المكتوبة ترجمات فريدة للصور المرئية، فإن الصوتيات تترجم أيضاً الصور المرئية عن طريق ترميز المعلومات، مثل اللون والسطوع ومواقع النجوم أو توقيعات امتصاص الماء، كأصوات".

وعمل فريق من العلماء والموسيقيين، بدعم من أحد أفراد المجتمع ضعاف البصر، على الصوتنة للسماح للمستمعين بتمييز السمات الرئيسية لكل صورة.

وقامت "ناسا" سابقاً بإنشاء صوتنة للصور من مرصد شاندرا للأشعة السينية، وتأمل أن يكون لتلك الصور الخاصة بجيمس ويب جاذبية مماثلة.

وأشار مات روسو، الموسيقي وأستاذ الفيزياء بجامعة تورنتو، الذي يتعاون في المشروع: "الموسيقى تدخل في مراكزنا العاطفية. وهدفنا هو جعل صور وبيانات جيمس ويب مفهومة من خلال الصوت، لمساعدة المستمعين على تكوين الصور في عقولهم الخاصة".

المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:26 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:25 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2022-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
05:00 | 2022-09-02
16:00 | 2022-09-01
14:00 | 2022-09-01
11:00 | 2022-09-01
08:27 | 2022-09-01
08:00 | 2022-09-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website