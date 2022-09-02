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تكنولوجيا وعلوم

"تويتر" يسمح بتعديل التغريدة أخيراً.. لكن بشروط!

Lebanon 24
02-09-2022 | 08:00
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أطلقت شركة "تويتر" ميزة تسمح للمستخدمين بتعديل تغريداتهم لأول مرة، بعد سنوات من النقاش على الصعيدين الداخلي والخارجي.

وستتوفر ميزة التعديل قريباً للمستخدمين الذين يدفعون 4.99 دولار شهرياً للاشتراك في "تويتر بلو".

ويتيح الخيار الجديد تحرير التغريدة، وسيطلق على اسم الميزة الجديدة "تعديل التغريدة"، وستمكن المستخدمين إجراء تغييرات على تغريدتهم خلال مدة تصل إلى 30 دقيقة بعد نشرها في الأصل.

وستحمل التغريدات التي تم تحريرها علامة على أنها تغريدة معدّلة، وسيتمكن المستخدمون الآخرون على تويتر من النقر فوق العلامة لمشاهدة الإصدارات السابقة من المنشور.

فيما سيكون للتغريدات المعدلة، رمز وطابع زمني لعرضهما عندما يتم تحرير المنشور آخر مرة، بالإضافة إلى تمكن المستخدمين من النقر فوق ملصق تغريدة تم تعديلها لعرض محفوظات التحرير والإصدارات السابقة من المنشور.

وأجرت الشركة تجربة إصدارات من زر التحرير يمكن مشتركي Twitter Blue، منتج الاشتراك المدفوع، من الوصول إلى ميزة تحتفظ بالتغريدات لمدة تصل إلى دقيقة واحدة، مما يسمح للمستخدمين بمراجعة التغريدة و"التراجع عنها" قبل نشر المنشور.

وكانت شركة "تويتر" أكدت أنها تعمل على إضافة هذه الميزة في الأشهر الماضية، وذلك بعد أن ضغط الملياردير الأميركي إيلون ماسك على الشركة من خلال إطلاقه استطلاع للرأي عبر حسابه، الذي يتابعه أكثر من 80 مليون مستخدم لمعرفة إن كانوا يريدون إضافة زر لتعديل محتوى التغريدة بعد نشرها. وصوت غالبية متابعيه بنعم.

 وأكد "تويتر" بسرعة حينها أنه كان يختبر الميزة داخلياً بالفعل. وفي محاولة واضحة لإبعاد المشروع عن تأثير ماسك، أوضحت الشركة أنه بدأ العمل على زر تعديل قبل استطلاع ماسك بالفعل.

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المصدر: العربية
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