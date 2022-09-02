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تكنولوجيا وعلوم

تغيير مرتقب في "آيفون 14" قد يُوفّر الأموال!

Lebanon 24
02-09-2022 | 11:00
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كشفت تقارير إعلامية أن شركة "أبل" الأميركية تخطط لزيادة مساحة التخزين، التي يحصل عليها مستخدمو هواتف آيفون.

ووفق ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن التسريبات تشير إلى أن "أبل" تستعد لإجراء تغيير كبير على هاتفها المنتظر "آيفون 14".
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ومن المتوقع أن تكشف الشركة الأميركية العملاقة عن سلسلة هواتف "آيفون 14" وعدد من الأجهزة الأخرى خلال مؤتمرها السنوي الذي ستعقده في أيلول الجاري.

وقال محللون في "TrendForce" إن التغيير الكبير متعلق بالتخزين، حيث يتوقع أن تبدأ نسخة "iPhone 14 Pro" بمساحة تخزين تبلغ 256 غيغابايت كمعيار أولي، عكس نسخة العام الماضي التي كانت تبدأ بسعة تخزين تبلغ 128 غيغابايت.

وأوضحوا: "هذا يعني أن أول نسخة من آيفون 14 برو (256 غيغابايت) قد تأتي بنفس ثمن نسخة 128 غيغابايت، مما يعني توفير بعض الأموال".

وعادة ما يتعين عليك دفع نحو 100 دولار للترقية من 128 إلى 256 غيغابايت من السعة التخزينية.

وأبرز المصدر أن الأمر يتعلق بتسريبات فقط، كما أن "أبل" لم تؤكدها أو تنفيها.
 
 
(سكاي نيوز)
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