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تكنولوجيا وعلوم
إعتباراً من هذا التاريخ... "واتساب" سيتوقف عن العمل على ملايين الهواتف!
Lebanon 24
02-09-2022
|
10:10
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كشفت تقارير إعلامية أن الملايين من هواتف "آيفون" القديمة ستتوقف عن دعم تطبيق "واتساب".
وقال موقع "ماشابل" إن "واتساب" لن يعمل بعد الآن على أجهزة "iOS 10" و"iOS 11"، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 24 تشرين الأول المقبل.
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وأوضح المصدر أن "واتساب" بدأ بالفعل بتنبيه مستخدمي هذه الهواتف، حيث أرسل لهم إشعارات مفادها أن التطبيق سيتوقف قريبا عن العمل على أجهزتهم الذكية.
وكان التطبيق الشهير أعلن في وقت سابق أن نظام التشغيل "iOS 12" أو ما بعده سيكون ضروريا لمستخدمي "iPhone" لمواصلة استخدام خدماته.
وفيما يخص الهواتف التي تعتمد على أندرويد، فإن التطبيق يحتاج لنظام "Android 4.1" أو ما بعده للعمل بشكل طبيعي.
وكشف "ماشابل" أنه بإمكان مستخدمي هواتف آيفون القديمة تحديث أنظمة التشغيل لديهم.
(سكاي نيوز)
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