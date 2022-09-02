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تكنولوجيا وعلوم

سيدة تقاضي "نتفليكس" بسبب مسلسل مقتبس من حياتها

Lebanon 24
02-09-2022 | 16:00
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أقامت امرأة مكسيكية، دعوى قضائية ضد شركة "نتفليكس"، وقناة "تيليموندو" التلفزيونية، بسبب المسلسل التلفزيوني "ملكة الجنوب".
وأفادت ساندرا أفيلا بلتران، التي قضت عقوبة بالسجن بسبب صلاتها بتهريب المخدرات، بأن المسلسل مقتبس من حياتها، وفقا لصحيفة "ذا ناشين".
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وقالت بلتران إنه تم استخدام قصتها دون موافقتها، مطالبة بالحصول على 40 في المئة من أرباح المسلسل.
يشار إلى أن أفيلا بلتران، 61 عاما، سيئة السمعة في المكسيك حتى قبل عرض مسلسل "نتفليكس"، وعمها هو ميجيل أنخيل فيليكس جالاردو، الذي شارك في تأسيس عصابة المخدرات القوية "جوادالاخارا".
وكانت قصة حياة بلتران، المعروفة باسم "ملكة المحيط الهادئ"، شهدت العديد من التقلبات والمنعطفات، على غرار المسلسلات التلفزيونية ذات الشعبية الكبيرة في أمريكا اللاتينية.
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