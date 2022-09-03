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تكنولوجيا وعلوم

هاتف غوغل الجديد.. هذه مواصفاته (فيديو)

Lebanon 24
03-09-2022 | 08:00
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قامت بعض مواقع الإنترنت بكشف شكل ومواصفات هاتف pixel 7 pro القادم من غوغل، والذي سيكون أحد أفضل أجهزة أندرويد على الإطلاق.

 

وسيتمتع هذا الهاتف بقدرات عالية جدا في معالجة البيانات وسرعة في الاتصال مع مختلف أنواع الشبكات بفضل نظام Android 13، ومعالج Tensor 2 الذي صممته غوغل ليكون أحد أقوى معالجات الأجهزة المحمولة.

 

كما سيحصل الهاتف على ذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256 و512 غيغابايت.

 

أما هيكله فأتى مصنوعا من المعدن والبلاستيك والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، بأبعاد (164.8/75.9/8.9) ملم، وزنه 209 غ.

 

وحصل الهاتف على شاشة من أفضل شاشات الأجهزة الذكية، من نوع LTPO AMOLED بمقاس 6.71 بوصة، دقة عرضها (3120/1440) بيكسل، ترددها 144 هيرتزا، وتعمل مع تقنيات Always-on display و+HDR10.

والكاميرا الأساسية له جاءت بثلاث عدسات بدقة (64+50+12) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير العريض وعدسة ماكرو، أما الكاميرا الأمامية فأتت بدقة 12 ميغابيكسل وتعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه ولها القدرة على توثيق فيديوهات بدقة 4K.

 

وحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، وبطارية Li-ion بسعة 5005 ميلي أمبير تعمل مع تقنيات الشحن السريع والشحن اللاسلكي.

(روسيا اليوم)

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المصدر: روسيا اليوم

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