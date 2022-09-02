تعتبر مكالمات البريد العشوائي مزعجة للغاية، حيث يمكن أن يتلقى المرء عشرات المكالمات العشوائية على هاتفه يومياً، مما يستدعي اتخاذ إجراء لإنهاء هذا الإزعاج عبر حجب هذه المكالمات.

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وفي ما يلي طريقة حجب مكالمات البريد العشوائي في أجهزة أندرويد، وفق ما أورد موقع "أندرويد بوليس" الإلكتروني:



بينما تحتوي تطبيقات الاتصال الافتراضية على معظم هواتف أندرويد على ميزات تصفية البريد العشوائي، يمكن للعديد من تطبيقات الطرف الثالث على متجر غوغل بلاي أن تفعل الشيء نفسه. ومع ذلك، فإننا نقترح التمسك بالطرق الافتراضية، حيث تشير التقارير إلى أن العديد من تطبيقات الطرف الثالث قد اتُهمت بسرقة البيانات الشخصية.



كيفية حظر مكالمات البريد العشوائي باستخدام تطبيق غوغل فون:



- افتح تطبيق الهاتف.



- اضغط على النقاط الثلاث في الزاوية العلوية اليمنى واضغط على الإعدادات.



ـ في قسم Assistive، انقر فوق Caller ID & Spam.



- قم بالتبديل إلى تصفية مكالمات البريد العشوائي لبدء حظر مكالمات البريد العشوائي تلقائياً.



كيف تحظر مكالمات البريد العشوائي يدوياً