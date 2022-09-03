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تكنولوجيا وعلوم

سكودا تكشف عن سيارتها الفاخرة (فيديو)

Lebanon 24
03-09-2022 | 14:00
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كشفت سكودا رسميا عن تصميم سيارتها الجديدة Vision 7S، التي لفتت أنظار الكثيرين بتصميمها وتطورها من الناحية التقنية.

حاول المصممون خلال العمل على هذه السيارة إبراز ملامح الحداثة خلال العديد من الأمور، وخصوصا تصميم الواجهتين الأمامية والخلفية، وتصميم المصابيح، وشكل إطارات العجلات المميز جدا.
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وصممت هذه السيارة لتوفير أفضل معايير الرفاهية والراحة للركاب، إذ حصلت على سقف بانورامي كبير جدا، وحتى الإطارات بين شبابيكها الجانبية صممت لتكون ضيقة جدا لتوفير أكبر قدر من المساحة الزجاجية، كما جهّزت قمرة المركبة بثلاثة صفوف من المقاعد المريحة التي تتسع لـ 7 ركاب، وزودت واجهة القيادة بمقود متطور مميز التصميم، وشاشة عرضية قبالة السائق بمقاس 8.8 بوصة، وثبتت في منتصف الواجهة أيضا شاشة دوارة لمسية بمقاس 14.6 بوصة.
 
وجاء هيكل هذه السيارة بطول 5 أمتار تقريبا، بعرض 194 سم، وارتفاع 188 سم، لتكون Vision 7S من أكبر مركبات الدفع الرباعي التي تطورها سكودا.
 
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن هذه السيارة ستحصل على أنظمة أمان متطورة جدا تعتمد على حساسات ورادارات موزعة على محيط هيكلها، كما ستزود بأنظمة لمساعدة السائق على القيادة، وستجهز بمحركات كهربائية صديقة للبيئة، وببطاريات تكفيها لتقطع 600 كلم بالشحنة الواحدة.
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