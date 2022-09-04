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متفرقات
تطبيق قد يطيح بـ"إنستغرام" من خلال هذه الميزات
Lebanon 24
04-09-2022
|
08:00
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يتمتّع موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" بشعبية كبيرة بين المستخدمين حول العالم، إلا أنه مهدد من قبل تطبيق "BeReal".
فقد بات هذا التطبيق أحد أهم وسائل التواصل الاجتماعي هذه الأيام، حاصداً آلاف المشتركين، وسط سعيه لمواكبة الحفلات الصاخبة، والتي تنال إعجاب الكثيرين.
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كما يتميّز التطبيق الجديد عن"انستغرام"، بفكرة محاربته لنشر "المعلّب"، أو سابق التجهيز، في إشارة منه إلى "الفلترات" التي أصبح إنستغرام شهيراً بها إلى حد كبير.
كذلك فإن خاصية إشعار واحد في اليوم لجميع المستخدمين خلال الوقت نفسه، لتكون أمامهم دقيقتان فقط لالتقاط صورة واحدة تظهر ما تراه كاميرات هواتفهم، لنشرها فوراً ومشاركتها مع أصدقائهم، ميزة أخرى تجعل إدمان مراقبة الهاتف أمر لا بدّ منه.
ويمنع التطبيق آلياً نشر الصور الملتقطة سابقاً، أو التي أجري عليها تعديلات، وهو ما يتيح للأصدقاء معرفة الحقائق مجردة كما هي في وقت واحد، وفق تقرير نشرته صحيفة "ذا تيليغراف".
أما الأمر الأهم الذي يتضمنه التطبيق ويخدم هدفه الرئيسي، فهو أن المستخدم لا يمكنه فقط مجرد الإعجاب بصورة عن طريق وقع علامة "لايك"، بل لا بد له من التقاط صورة تعبر عن رد فعله أو انطباعه على تلك الصورة.
المصدر: العربية
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