5 ميزات في "آي كلاود".. هذا ما يجب ان تعرفه



فيما يلي مجموعة من ميزات “آي كلاود” على كل مستخدم لأجهزة أبل معرفتها معرفتها، بحسب ما أورد موقع “سلاش غير” الإلكتروني:

Advertisement تخزين آي كلاود يبلغ عمر “آي كلاود” حوالي عقد من الزمان، وعلى مر السنين الماضية أضافت أبل عدداً من الميزات إلى الخدمة لجعلها أكثر سلاسة لمستخدميها.فيما يلي مجموعة من ميزات “آي كلاود” على كل مستخدم لأجهزة أبل معرفتها معرفتها، بحسب ما أورد موقع “سلاش غير” الإلكتروني:تخزين آي كلاود

تعتبر مساحة تخزين آي كلاود المجانية قليلة نسبياً، إذا لا تتجاوز 5 غيغا بايت، بالنسبة لمعظم المستخدمين، هذه المساحة غير كافية، خاصة إذا كنت تمتلك أكثر من جهاز أبل، لأن آي كلاود تستخدم لنسخ كل شيء من الرسائل والصور وبيانات التطبيقات احتياطياً. ومع ذلك فإن توسيع مساحة التخزين لا تكلف كثيراً، وتقدم أبل العديد من الخيارات التي تبدأ بأسعار منخفضة.

آي كلاود درايف

على غرار غوغل درايف أو دروب بوكس، يمكن أيضاً استخدام آي كلاود لتخزين الملفات غير المتعلقة بالتطبيقات في السحابة. ما عليك سوى تحديد موقع تطبيق الملفات على جهاز آي فون أو آي باد والنقر فوق آي كلاود درايف في علامة التبويب "المواقع" على اليسار. على جهاز ماك، افتح “فايندر” وانقر على خيار “آي كلاود درايف” على الجانب الأيسر. تجدر الإشارة إلى أن آي كلاود درايف لا يحتوي على ميزة سلة المهملات، لذا فإن أي شيء تحذفه من خلال الخدمة سيتم حذفه نهائياً.

آي كلاود بلس

قدمت أبل خدمة آي كلاود بلس، وهي خطة اشتراك اختيارية تقدم العديد من المزايا المدفوعة، وهي جميعاً ميزات متعلقة بالخصوصية، مثل “هوم كيت سيكيور فيديو” و”إخفاء بريدي الإلكتروني”.

نطاقات البريد الإلكتروني المخصصة متوفرة أيضاً، إذا كنت تمتلك مجالاً وتريد أن يتم تشغيل بريدك الإلكتروني بواسطة آي كلاود، فيمكنك القيام بذلك باستخدام مجالات البريد الإلكتروني المخصصة. ستحصل على عنوان بريد إلكتروني واحد من اختيارك، وإذا كنت في مجموعة مشاركة عائلية على آي كلاود، فيمكن لكل عضو الحصول على عنوان بريد إلكتروني مخصص خاص به. تسمح أبل لكل عضو بالحصول على ما يصل إلى خمسة أسماء لكل حساب.

المشاركة العائلية على آي كلاود



النسخ الاحتياطي على آي كلاود يمكنك دعوة أفراد العائلة إلى مجموعة المشاركة العائلية على آي كلاود. يمنح إنشاء مجموعة المشاركة العائلية لكل فرد فيها مزايا “آي كلاود بلس” بما في ذلك مشاركة مجموعة من مساحة تخزين آي كلاود. تتيح لك الميزة اختيارياً مشاركة جميع مشترياتك من متجر أبل و آي تيونز، بالإضافة إلى الاشتراكات المتوافقة مثل أبل ميوزيك وأبل تي في. تتيح لك بعض تطبيقات الجهات الخارجية أيضاً مشاركة الاشتراكات داخل التطبيق عبر أعضاء مجموعة المشاركة العائلية على آي كلاود أيضاً.النسخ الاحتياطي على آي كلاود