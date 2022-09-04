كيف تشارك موقعك بأمان على آي فون

بالإضافة إلى الالتقاء بالأصدقاء، فإن مشاركة موقع آي فون الخاص بك يمكن أن تساعدك في العثور على هاتفك إذا فقدته.ويمكن أن تساعدك مشاركة الموقع أيضاً في الحفاظ على سلامتك في المواقف التي يحتمل أن تكون خطرة، مثل عند مقابلة بائع من الإنترنت. وأفضل ميزة حول مشاركة موقعك هي أنه لا يمكن لأي شخص مشاهدته دون إذنك. هذا يعني أن شخصاً آخر لن يتمكن من الوصول إلى موقعك إلا إذا قمت بتزويده بهذا الموقع.كيفية مشاركة موقعك على آي فونقبل أن تشارك موقعك، يجب عليك تمكين خدمات الموقع، وهو أمر يعطله العديد من الأشخاص لأسباب تتعلق بالخصوصية. لتشغيل خدمات الموقع، انتقل إلى إعدادات جهاز آي فون وحدد الخصوصية، ثم انقر فوق خدمات الموقع. يمكنك تشغيلها وإيقاف تشغيلها في هذه الصفحة.تمكين مشاركة موقعيقبل أن تتمكن فعلياً من مشاركة موقعك مع الآخرين، تحتاج إلى منح هاتفك الإذن للقيام بذلك. انتقل إلى الإعدادات، وانقر على معرف أبل أو اسمك في الجزء العلوي من الشاشة، ثم Find My و تبديل مشاركة موقعي إلى الوضع تشغيل.

يجب عليك تمكين Share My Location في الإعدادات الخاصة بك قبل مشاركتها مع الآخرين من خلال تطبيق مثل Find My أو غيره.

مشاركة الموقع مع الأشخاص

من أسفل الشاشة داخل تطبيق Find My اختر People لفتح علامة التبويب هذه اضغط على علامة + ومشاركة موقعي

اضغط على علامة + (علامة الجمع) لمعرفة الخيارات المتاحة لك لمشاركة الموقع. حدد مشاركة موقعي. أدخل اسم أو رقم هاتف الطرف الآخر.

إذا كنت تشارك موقعك مع شخص ما في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك، فما عليك سوى إدخال اسمه للبحث عنه. خلاف ذلك، أدخل رقم هاتفه لإرسال موقعك. بمجرد تحديد شخص ما، اضغط على إرسال.

حدد شروط مشاركة الموقع

حدد خيار الوقت الذي يناسب احتياجاتك. يمكنك الاختيار من بين مشاركة موقعك مع الشخص الآخر لمدة ساعة واحدة أو حتى نهاية اليوم أو إلى أجل غير مسمى، بحسب موقع زدنت.

افتح تطبيق Find Myإذا لم تتمكن من العثور عليه بسهولة، فما عليك سوى الانتقال إلى مكتبة التطبيقات عن طريق التمرير مباشرة على شاشتك الرئيسية، واكتب Find My في شريط البحث.