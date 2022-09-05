Advertisement

متفرقات

اختراق كبير يهزّ "سامسونغ".. هكذا حذّرت عملاءها

Lebanon 24
05-09-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-987466-637979582950621089.jpeg
Doc-P-987466-637979582950621089.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذرت شركة سامسونغ  (Samsung) عملاءها بشأن حادثة تتعلق بالأمن السيبراني، حيث "حصل طرف ثالث غير مصرح به على معلومات من بعض أنظمة سامسونغ في الولايات المتحدة"، بما في ذلك أشياء مثل الأسماء وأعياد الميلاد ومعلومات الاتصال ومعلومات تسجيل المنتج وفق تقرير لوكالة "رويترز" (Reuters).
Advertisement

ومع أن الاختراق تم في تموز الماضي، فإن الشركة تقول إنها اكتشفت الاختراق في الرابع من آب الماضي، وهي تحقق حالياً مع "شركة خارجية رائدة في مجال الأمن السيبراني"، وقد تواصلت الشركة مع عملائها الذين شملهم الاختراق بواسطة البريد الإلكتروني.

وقالت سامسونغ إن أرقام الضمان الاجتماعي وأرقام بطاقات الائتمان الخاصة بالعملاء لم تتأثر، لكن المعلومات بما في ذلك الاسم والاتصال والتفاصيل الديموغرافية وتاريخ الميلاد وبيانات تسجيل المنتج تم اختراقها.

ووفقا لمنشور للشركة حول الحادث، فإنها أرسلت رسائل بريد إلكتروني إلى العملاء الذين تأثروا على وجه التحديد، وستواصل القيام بذلك مع تقدم التحقيق.

ومع ذلك فإن نوع المعلومات التي حصل عليها المتسللون في نهاية المطاف يمكن أن تكون مفيدة جدا في التخطيط لهجمات مستقبلية تستخدم تقنية الهندسة الاجتماعية للوصول لخدمات أخرى يستخدمها الضحايا.

وتقول شركة سامسونغ إنه في الوقت الحالي لا يتعين عليك تغيير كلمة المرور الخاصة بك، أو اتخاذ أي خطوات محددة للحفاظ على أمان منتجات سامسونغ أو حساباتك، حيث "لم تتأثر أجهزة المستهلكين فيما يتعلق بهذا الحادث"، وفق بيان الشركة. 

ومع ذلك، توصي الشركة بمراقبة أي نشاط غير عادي على حسابك، وأن تكون أكثر يقظة عندما يتعلق الأمر برسائل البريد الإلكتروني المخادعة.

ولم يتضح على الفور عدد العملاء المتأثرين. ولم ترد سامسونغ على الفور على طلب رويترز للتعليق.
المصدر: الجزيرة

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:11 | 2022-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:14 | 2022-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2022-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:02 | 2022-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
08:00 | 2022-09-05
05:00 | 2022-09-05
23:00 | 2022-09-04
16:00 | 2022-09-04
14:00 | 2022-09-04
10:00 | 2022-09-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website