اختراق كبير يهزّ "سامسونغ".. هكذا حذّرت عملاءها

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حذرت شركة سامسونغ (Samsung) عملاءها بشأن حادثة تتعلق بالأمن السيبراني، حيث "حصل طرف ثالث غير مصرح به على معلومات من بعض أنظمة سامسونغ في الولايات المتحدة"، بما في ذلك أشياء مثل الأسماء وأعياد الميلاد ومعلومات الاتصال ومعلومات تسجيل المنتج وفق تقرير لوكالة "رويترز" (Reuters).ومع أن الاختراق تم في تموز الماضي، فإن الشركة تقول إنها اكتشفت الاختراق في الرابع من آب الماضي، وهي تحقق حالياً مع "شركة خارجية رائدة في مجال الأمن السيبراني"، وقد تواصلت الشركة مع عملائها الذين شملهم الاختراق بواسطة البريد الإلكتروني.وقالت سامسونغ إن أرقام الضمان الاجتماعي وأرقام بطاقات الائتمان الخاصة بالعملاء لم تتأثر، لكن المعلومات بما في ذلك الاسم والاتصال والتفاصيل الديموغرافية وتاريخ الميلاد وبيانات تسجيل المنتج تم اختراقها.ووفقا لمنشور للشركة حول الحادث، فإنها أرسلت رسائل بريد إلكتروني إلى العملاء الذين تأثروا على وجه التحديد، وستواصل القيام بذلك مع تقدم التحقيق.ومع ذلك فإن نوع المعلومات التي حصل عليها المتسللون في نهاية المطاف يمكن أن تكون مفيدة جدا في التخطيط لهجمات مستقبلية تستخدم تقنية الهندسة الاجتماعية للوصول لخدمات أخرى يستخدمها الضحايا.وتقول شركة سامسونغ إنه في الوقت الحالي لا يتعين عليك تغيير كلمة المرور الخاصة بك، أو اتخاذ أي خطوات محددة للحفاظ على أمان منتجات سامسونغ أو حساباتك، حيث "لم تتأثر أجهزة المستهلكين فيما يتعلق بهذا الحادث"، وفق بيان الشركة.ومع ذلك، توصي الشركة بمراقبة أي نشاط غير عادي على حسابك، وأن تكون أكثر يقظة عندما يتعلق الأمر برسائل البريد الإلكتروني المخادعة.ولم يتضح على الفور عدد العملاء المتأثرين. ولم ترد سامسونغ على الفور على طلب رويترز للتعليق.