مراكز البيانات تحت الماء: لإنترنت أكثر سرعة

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يلامس أول مركز بيانات تجاري أميركي تحت سطح البحر قاع المحيط الهادئ بحلول نهاية هذا العام كما هو متوقع.إذ سيتم تركيب "Jules Verne Pod" من شركة ساب سي كلاود "Subsea Cloud" بالقرب من بورت أنجلوس في واشنطن، على الساحل الشمالي الغربي للولايات المتحدة، ويمكن أن يحدث ثورة في كيفية تشغيل الخوادم.سوف تستوعب الكبسولة، التي تشبه في حجمها حاوية شحن بطول 6 أمتار، 800 خادم وستكون تحت الماء بعمق يصل إلى أكثر من تسعة أمتار بقليل. يهدف الابتكار إلى تقليل انبعاثات الكربون بنسبة 40%.قال ماكسي رينولدز، مؤسس شركة Subsea Cloud، لموقع يورونيوز نكست "Euronews Next": "نحن واعون بيئياً ونستفيد استفادة كاملة من فرص الاستدامة، بما في ذلك توليد الطاقة وطرق ومواد البناء".ما هي مراكز البيانات تحت سطح البحر؟تُستخدم مراكز البيانات لمركزية عمليات تكنولوجيا المعلومات المشتركة (IT) وهي ضرورية لإدارة حياتنا اليومية؛ تمتلك كل من كلاود وغوغل وميتا مراكز بيانات يستخدمونها لتشغيل منتجاتهم.تُبنى مراكز البيانات حاليًا على الأرض، وأحيانًا في مناطق ريفية بعيدة عن المناطق المأهولة بالسكان.تقول شركة "Subsea" إن تكلفة مراكز بيانات قاع البحر أقل بنسبة 90% مقارنة بمثيلاتها على البر.يقول رينولدز: "توفير أكثر، وتعقيدات أقل من حيث النشر والصيانة أيضًا". ويضيف "أن وضع البنية التحتية في المناطق الحضرية وفي المناطق الريفية أيضًا أمر معقد ومكلف. هناك حقوق وتصاريح للأراضي يجب مراعاتها والعمل أبطأ ويمكن أن يكون أكثر تكلفة ".فضلا عن تقليل التكاليف وفضلها على البيئة، يمكن لمراكز البيانات تحت الماء أيضًا توفير اتصال إنترنت أسرع.تدعي شركة Subsea أن (وقت الاستجابة) ما يعرف بتأخر البيانات، يمكن تقليله بنسبة تصل إلى 98% تحت الماء.يقول رئيس الشركة: "وقت الاستجابة هو نتيجة ثانوية للمسافة، لذلك كلما ابتعدت مراكز البيانات هذه عن المناطق الحضرية، كلما تم تقديم المزيد منها".يعيش حوالي 40% من سكان العالم على بعد 100 كيلومتر من السواحل، وفي المراكز الساحلية الحضرية الرئيسية مثل لوس أنجلوس وشنغهاي وإسطنبول، يمكن أن يؤدي تركيب مراكز بيانات Subsea إلى تحسين كيفية استخدام الأشخاص لأجهزتهم بشكل كبير.تنتقل الإشارات بسرعة 200 كم/ مللي ثانية ويبلغ متوسط مركز البيانات 400 كم عن مستخدم الإنترنت، مما يعني أن رحلة الذهاب والإياب تستغرق 40 مللي ثانية. يمكن تقليل ذلك بما يصل إلى 20 ضعفًا إلى 2 مللي ثانية بواسطة كبسولات Subsea نظرًا لتقليل المسافة.قال رينولدز "اللاعبون في مساحة مركز البيانات تحت سطح البحر هم في الوقت الحالي على الأقل، حلفاء بعيدون وليسوا منافسين. نحن بحاجة إلى بعضنا البعض إذا أردنا إعادة تشكيل الصناعة وإعادة تصميمها للأفضل ".