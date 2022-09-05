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تكنولوجيا وعلوم
اختراع أول تطبيق للمراسلة تحت الماء... تعرفوا إليه
Lebanon 24
05-09-2022
|
14:00
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اخترع باحثون في جامعة واشنطن تطبيقا للمراسلة تحت الماء للهواتف الذكية والساعات الذكية. وقام الفريق بتطوير AquaApp، وهي برمجيات أولى للاتصال الصوتي والشبكات تحت الماء.
وعند تطويرالتطبيق، كان على الفريق التغلب على العديد من التحديات التقنية التي لم يسبق لهم مواجهتها على الأرض مثل الحركات التي يسببها أشخاص قريبون، وأمواج وزوارق.
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وهناك مشكلة أخرى مهمة، وهي الضوضاء المختلفة التي قد يواجهها التطبيق بسبب السفن والحيوانات وحتى الطائرات التي تحلّق على ارتفاع منخفض.
واخترع الباحثون خوارزمية تسمح لـAquaApp بضبط الترددات الصوتية لكل رسالة في الوقت الفعلي بناء على مواصفات معينة. وعندما يريد أحد المستخدمين إرسال رسالة إلى جهاز آخر، يرسل التطبيق أولا مقدمة قصيرة سريعة، تسمى بالتمهيد، إلى جهاز آخر. وتقوم AquaApp الموجودة في الجهاز الآخر بتشغيل الخوارزمية لتحديد أفضل الظروف للحصول على التمهيد. ثم توصي بأن يستخدم الجهاز الأول نفس الشروط لإرسال الرسالة.
(روسيا اليوم)
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