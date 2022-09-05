26
o
بيروت
27
o
طرابلس
14
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
21
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
14
o
بشري
26
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
بواسطة بطاريات شمسية... الصين تختبر مركبة مسيّرة تحلق في الفضاء!
Lebanon 24
05-09-2022
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
هبطت بنجاح مركبة QMX-50 المسيّرة ثنائية الأجسام الصينية المخصصة للفضاء القريب بعد أن قامت برحلة استغرقت 26 دقيقة في الفضاء القريب.
وأجرت الصين اختبارا ناجحا لمسيّرة QMX-50 التي تخصص للتحليق في مدار الأرض بواسطة بطاريات شمسية.
Advertisement
وأفادت بذلك يوم 4 أيلول وكالة "شنخوا" الصينية نقلا عن مؤسسة صناعة الطائرات الصينية.
وقالت الوكالة أن مركبة QMX-50 المسيّرة كبيرة الحجم وثنائية الأجسام المخصصة للتحليق في الفضاء القريب تم تصميمها في معهد AVIC الصيني للطيران. وأٌقلعت المركبة من منطقة مدينة ويلين بمحافظة شانسي الصينية وقامت برحلة لمدة 26 دقيقة، ثم هبطت بنجاح على الأرض.
وأشارت الوكالة الصينية إلى أن المسيّرة الأولى ثنائية الأجسام وبطيئة السرعة والمخصصة للفضاء القريب تعتمد على البطاريات الشمسية من تصنيع معهد AVIC الصيني للطيران.
(روسيا اليوم)
Advertisement
الأكثر قراءة
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة و"غريبة".. هذا ما قالته عن الدولار والفراغ الرئاسي (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة و"غريبة".. هذا ما قالته عن الدولار والفراغ الرئاسي (فيديو)
02:11 | 2022-09-05
05/09/2022 02:11:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"قاذفات نووية" حلّقت فوق لبنان.. ما حصل غير عادي أبداً!
Lebanon 24
"قاذفات نووية" حلّقت فوق لبنان.. ما حصل غير عادي أبداً!
07:02 | 2022-09-05
05/09/2022 07:02:06
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ سعوديّ عن لبنان يحسُم الجدل.. ماذا تريد الرّياض "رئاسياً"؟
Lebanon 24
كلامٌ سعوديّ عن لبنان يحسُم الجدل.. ماذا تريد الرّياض "رئاسياً"؟
06:13 | 2022-09-05
05/09/2022 06:13:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهر وهو ينطق الشهادتين.. شيف لبناني شهير يعتنق الإسلام مباشرة على الهواء!؟ (فيديو)
Lebanon 24
ظهر وهو ينطق الشهادتين.. شيف لبناني شهير يعتنق الإسلام مباشرة على الهواء!؟ (فيديو)
03:10 | 2022-09-05
05/09/2022 03:10:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت بأحضان زوجها على متن طائرة خاصة.. جيسيكا عازار حديث الجمهور بآخر إطلالة لها (صورة)
Lebanon 24
ظهرت بأحضان زوجها على متن طائرة خاصة.. جيسيكا عازار حديث الجمهور بآخر إطلالة لها (صورة)
03:00 | 2022-09-05
05/09/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
14:00 | 2022-09-05
اختراع أول تطبيق للمراسلة تحت الماء... تعرفوا إليه
11:00 | 2022-09-05
حرب شرسة بين "آبل" و"سامسونغ"... بالأرقام إليكم من فاز
08:00 | 2022-09-05
مراكز البيانات تحت الماء: لإنترنت أكثر سرعة
05:00 | 2022-09-05
تستغل مستخدمي "متصفح كروم"... غوغل تحذف "إضافات خبيثة"
02:00 | 2022-09-05
اختراق كبير يهزّ "سامسونغ".. هكذا حذّرت عملاءها
23:00 | 2022-09-04
كيف تشارك موقعك بأمان على آي فون
فيديو
ظهر وهو ينطق الشهادتين.. شيف لبناني شهير يعتنق الإسلام مباشرة على الهواء!؟ (فيديو)
Lebanon 24
ظهر وهو ينطق الشهادتين.. شيف لبناني شهير يعتنق الإسلام مباشرة على الهواء!؟ (فيديو)
03:10 | 2022-09-05
06/09/2022 05:09:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة و"غريبة".. هذا ما قالته عن الدولار والفراغ الرئاسي (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف بتوقعات جديدة و"غريبة".. هذا ما قالته عن الدولار والفراغ الرئاسي (فيديو)
02:11 | 2022-09-05
06/09/2022 05:09:04
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد صلاح يهدر فرصة إنقاذ "ليفربول" في الوقت القاتل! (فيديو)
Lebanon 24
محمد صلاح يهدر فرصة إنقاذ "ليفربول" في الوقت القاتل! (فيديو)
14:00 | 2022-09-04
06/09/2022 05:09:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact