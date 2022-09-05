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تكنولوجيا وعلوم

بواسطة بطاريات شمسية... الصين تختبر مركبة مسيّرة تحلق في الفضاء!

Lebanon 24
05-09-2022 | 16:00
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هبطت بنجاح مركبة QMX-50 المسيّرة ثنائية الأجسام الصينية المخصصة للفضاء القريب بعد أن قامت برحلة استغرقت 26 دقيقة في الفضاء القريب.

وأجرت الصين اختبارا ناجحا لمسيّرة QMX-50 التي تخصص للتحليق في مدار الأرض بواسطة بطاريات شمسية.
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وأفادت بذلك يوم 4 أيلول وكالة "شنخوا" الصينية نقلا عن  مؤسسة صناعة الطائرات الصينية.

وقالت الوكالة أن مركبة QMX-50 المسيّرة كبيرة الحجم وثنائية الأجسام المخصصة للتحليق في الفضاء القريب تم تصميمها  في معهد AVIC الصيني للطيران. وأٌقلعت المركبة من منطقة مدينة ويلين بمحافظة شانسي الصينية وقامت برحلة لمدة 26 دقيقة، ثم هبطت بنجاح على الأرض.

وأشارت الوكالة الصينية إلى أن المسيّرة الأولى ثنائية الأجسام وبطيئة السرعة والمخصصة للفضاء القريب تعتمد على البطاريات الشمسية من تصنيع معهد AVIC الصيني للطيران.
 
 
(روسيا اليوم)
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