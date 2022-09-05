الحدث المرتقب.. أهم مواصفات أجهزة "آبل" الجديدة





وكشفت وكالة بلومبيرغ عن توقعاتها للإصدارات الجديدة للهاتف وساعة "آبل ووتش" في الحدث الذي سينقل على الهواء من مقر الشركة في ولاية كاليفورنيا تحت عنوان "Far out"، ومن المتوقع الإعلان عن باقي المنتجات في شهر تشرين الأول.

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وكتب الخبير والمدون التقني الشهير، مارك غورمان، في مقال على بلومبيرغ عن توقعاته للإصدارات الجديدة أن الشركة ستعلن عن أربعة إصدرات جديدة لآيفون 14 تتضمن "تغييرات أكثر أهمية" عن تلك التي تم إدخالها على "آيفون 13"، لكنها "لن تكون مذهلة".



وستتضمن الإصدارات الجديدة كما هو معتاد نسختين قياسيتين، ونسختين "برو" لكن لن يكون هناك إصدار "ميني" كما كان الحال مع "آيفون 13 ميني".



ومن المتوقع أن يكون التركيز على الأجهزة الكبيرة، إذ تخطط الشركة لإصدار آيفون بلس بحجم 6.1 بوصة، وآيفون بلس بحجم 6.7 بوصة، وجهازي "برو" 6.1 بوصة و"برو ماكس" بحجم 6.7 بوصة.



ويتضمن تصميم إصدار "برو" تغييرات في التصميم، حيث تم تصغير حجم ما يسمى "النوتش" وهو المكان العلوي في الشاشة الذي يوجد به الكاميرا ومستشعر بصمة الوجه. من المنتظر أن تعلن شركة "آبل" عن أحدث إصدارات هاتف "آيفون" وساعة جديدة مختلفة في مؤتمرها السنوي الذي يترقبه الملايين من عشاق منتجات الشركة الأميركية في السابع من أيلول.وكشفت وكالة بلومبيرغ عن توقعاتها للإصدارات الجديدة للهاتف وساعة "آبل ووتش" في الحدث الذي سينقل على الهواء من مقر الشركة في ولاية كاليفورنيا تحت عنوان "Far out"، ومن المتوقع الإعلان عن باقي المنتجات في شهر تشرين الأول.وكتب الخبير والمدون التقني الشهير، مارك غورمان، في مقال على بلومبيرغ عن توقعاته للإصدارات الجديدة أن الشركة ستعلن عن أربعة إصدرات جديدة لآيفون 14 تتضمن "تغييرات أكثر أهمية" عن تلك التي تم إدخالها على "آيفون 13"، لكنها "لن تكون مذهلة".وستتضمن الإصدارات الجديدة كما هو معتاد نسختين قياسيتين، ونسختين "برو" لكن لن يكون هناك إصدار "ميني" كما كان الحال مع "آيفون 13 ميني".ومن المتوقع أن يكون التركيز على الأجهزة الكبيرة، إذ تخطط الشركة لإصدار آيفون بلس بحجم 6.1 بوصة، وآيفون بلس بحجم 6.7 بوصة، وجهازي "برو" 6.1 بوصة و"برو ماكس" بحجم 6.7 بوصة.ويتضمن تصميم إصدار "برو" تغييرات في التصميم، حيث تم تصغير حجم ما يسمى "النوتش" وهو المكان العلوي في الشاشة الذي يوجد به الكاميرا ومستشعر بصمة الوجه.

ومن المتوقع أن يحتوي النوتش على قواطع للكاميرا الأمامية ومستشعرات بصمة الوجه، وعندما يكون الجهاز قيد الاستخدام، سيكون على شكل شق طويل يشبه كبسولة الدواء.

ومن المتوقع إدخال تحسينات على تسجيل الفيديو والتصوير في الإضاءة المنخفضة أيضا، لكن سيتم حجز أهم الترقيات لإصدارات "برو" وقد يكون ذلك هو أهم ما سيكون في الحدث بالنسبة لمنتجات آيفون.



وإجمالا، يقول المدون إن هذه التغييرات "لن تغير قواعد اللعبة"، لكن ستكون كافية لإغراء مستخدمي طرازات "آيفون 11"، وما قبلها لتحديث هواتفهم.



وتوقع طرح أجهزة آيفون الجديدة للبيع في 16 أيلول، أي قبل أسبوع تقريبا من المعتاد.

(سكاي نيوز عربية)