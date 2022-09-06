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تكنولوجيا وعلوم
زهيدة الثمن وإقتصادية في استهلاك الوقود... تعرفوا إلى سيارة "كيا" الجديدة!
Lebanon 24
06-09-2022
|
14:00
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كشفت شركة كيا عن سيارة Ray الجديدة التي صممت لتكون سيارة عائلية عملية واقتصادية في استهلاك الوقود.
وحصلت السيارة الجديدة على هيكل معدل عن مركبات Ray السابقة، طوله 3 أمتار و59 سنتيمترا، عرضه 170 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 250 سم، وجهّز الهيكل بعجلات أنيقة بمقاس 14 و15 إنشا.
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وجهّزت هذه السيارة بمصابيح متطورة تعمل بتقنيات LED، وأبواب منزلقة من الجهة اليمنى للهيكل تسهل دخول وخروج الركاب إليها، وبصفين من المقاعد التي تتسع لـ 5 ركاب، ويمكن طي هذه المقاعد لتحويل المركبة من الداخل إلى مقصورة مريحة للنوم أثناء الرحلات.
وحصلت السيارة على أنظمة فتح الأبواب اعتمادا على بصمة الإصبع، وأنظمة تدفئة وتهوية للمقاعد، ونظام تكييف ممتاز، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وجهّزت واجهة القيادة فيها بشاشة أمام السائق تعمل كلوحة عدادات رقمية، وشاشة لمسية بالمنتصف للتحكم بخصائص المركبة المختلفة.
ولتكون اقتصادرية في استهلاك الوقود زودت هذه السيارة بمحركات بنزين بسعة 1.0 ليتر بعزم 76 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بأربع سرعات، كما ستطرحها كيا بأسعار تبدأ من 8700 دولار.
(روسيا اليوم)
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