بين بينها هاتف "آيفون 14"... إليكم المنتجات الجديدة التي ستكشفها "آبل" غداً

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يستعد عشاق شركة "آبل" لمتابعة حفل الشركة مساء الأربعاء، الذي سيكشف عن المنتجات الجديدة المرتقبة بالنسبة للكثيرين، وأبرزها آيفون 14.ما هي المنتجات التي ستكشفها آبل؟آيفون: هاتف آيفون سيكون نجم الحفلة بكل تأكيد، حيث ستكشف الشرك عن سلسلة هواتف آيفون الجديدة.وتشمل سلسلة هواتف آيفون الجديدة 4 هواتف، أبرزها البرو ماكس 14، كما سيحل ماكس 14 محل هاتف آيفون ميني الصغير.ساعة آبل: الساعة الجديدة "برو" هي من أبرز منتجات آبل التي ستعرض خلال الحدث السنوي، ويتوقع أن تشهد تصميما عصريا، وستكون الساعة الأقوى لآبل حتى اليوم.السماعات: ليس مؤكدا حتى الآن، لكن قد تكشف آبل عن سماعات "أير بودز برو 2" الجديدة، المطورة من نسخة برو الأولى التي لاقت شعبية كبيرة.الواقع المعزز: قد تعلن الشركة عن دخولها عالم "الواقع المعزز"، خلال الحفل، وتكشف خطتها القادمة لإنتاج جهاز الواقع المعزز الذي يضع المستخدم في أماكن مبهرة عند ارتدائه.الآيباد الاقتصادية: ستكشف في تشرين الاول شركة آبل عن جهاز آيباد الاقتصادي، الذي سيكون بميزات أقل وتكلفة أقل.آيباد برو: آيباد برو من الجيل العاشر، سيتم كشفها في تشرين الاول، وستمثل آخر نسخة من الجهاز الشهير.ماك برو: آبل ستعرض جهاز وحدة المعالجة المركزية فائق المميزات، الذي سيحول جهاز الكمبيوتر الخاص بالمستخدم إلى جهاز بقدرات هائلة.