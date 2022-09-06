بين بينها هاتف "آيفون 14"... إليكم المنتجات الجديدة التي ستكشفها "آبل" غداً

يستعد عشاق شركة "آبل" لمتابعة حفل الشركة مساء الأربعاء، الذي سيكشف عن المنتجات الجديدة المرتقبة بالنسبة للكثيرين، وأبرزها آيفون 14.
ما هي المنتجات التي ستكشفها آبل؟
آيفون: هاتف آيفون سيكون نجم الحفلة بكل تأكيد، حيث ستكشف الشرك عن سلسلة هواتف آيفون الجديدة.
وتشمل سلسلة هواتف آيفون الجديدة 4 هواتف، أبرزها البرو ماكس 14، كما سيحل ماكس 14 محل هاتف آيفون ميني الصغير.
ساعة آبل: الساعة الجديدة "برو" هي من أبرز منتجات آبل التي ستعرض خلال الحدث السنوي، ويتوقع أن تشهد تصميما عصريا، وستكون الساعة الأقوى لآبل حتى اليوم.
السماعات: ليس مؤكدا حتى الآن، لكن قد تكشف آبل عن سماعات "أير بودز برو 2" الجديدة، المطورة من نسخة برو الأولى التي لاقت شعبية كبيرة.
الواقع المعزز: قد تعلن الشركة عن دخولها عالم "الواقع المعزز"، خلال الحفل، وتكشف خطتها القادمة لإنتاج جهاز الواقع المعزز الذي يضع المستخدم في أماكن مبهرة عند ارتدائه.
منتجات لن تكشف خلال الحدث
الآيباد الاقتصادية: ستكشف في تشرين الاول شركة آبل عن جهاز آيباد الاقتصادي، الذي سيكون بميزات أقل وتكلفة أقل.
آيباد برو: آيباد برو من الجيل العاشر، سيتم كشفها في تشرين الاول، وستمثل آخر نسخة من الجهاز الشهير.
ماك برو: آبل ستعرض جهاز وحدة المعالجة المركزية فائق المميزات، الذي سيحول جهاز الكمبيوتر الخاص بالمستخدم إلى جهاز بقدرات هائلة.