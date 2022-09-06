هل يجب شراء آيفون 14 أم انتظار آيفون 15؟





وقال موقع "تومز غايد" إنه على الرغم من أن موعد طرح آيفون 15 ما يزال بعيدا، إلا أنه يجب التفكير كثيرا قبل الإقدام على خطوة شراء الإصدار الجديد للشركة الأميركية، على اعتبار أن غالبية المستخدمين ترغب في شراء هاتف يبقى معها لعدة سنوات.

Advertisement

وأوضح المصدر: "خاصة وأن التقارير المتوفرة تشير إلى أن آيفون 15 سيأتي باختلافات جوهرية مقارنة بما سمعناه عن آيفون 14". يستعد عشاق أبل، هذا الأسبوع، لاستقبال آيفون 14، في وقت بدأ خبراء يتساءلون عما إذا كان ينصح بشرائه أم انتظار آيفون 15 العام المقبل؟وقال موقع "تومز غايد" إنه على الرغم من أن موعد طرح آيفون 15 ما يزال بعيدا، إلا أنه يجب التفكير كثيرا قبل الإقدام على خطوة شراء الإصدار الجديد للشركة الأميركية، على اعتبار أن غالبية المستخدمين ترغب في شراء هاتف يبقى معها لعدة سنوات.وأوضح المصدر: "خاصة وأن التقارير المتوفرة تشير إلى أن آيفون 15 سيأتي باختلافات جوهرية مقارنة بما سمعناه عن آيفون 14".



ويتوقع أن تتراوح أسعار آيفون 14 بين 899 و1199 دولارا، مما يعني أنها ستشهد بعض الارتفاع مقارنة مع آيفون 13.

كشف المصدر أن شاشات عائلة "آيفون 14" لن تشهد تغييرات كبيرة. في العام المقبل، من المحتمل أن يتبع "iPhone 15" نفس النماذج، لكنه قد يستخدم نوعا جديدا من شاشات LTPO OLED التي من المفترض أن تستمر لفترة أطول من شاشات OLED الحالية.

هذا وقد تحتوي أجهزة iPhone المنتظرة العام المقبل على Face ID أسفل الشاشة، على الرغم من أن الكاميرا الأمامية ستظل مكشوفة في الفتحة المعتادة.



ويقولون إن التعرف على الميزات التي ستأتي بها المنتجات الجديدة، ستكشف بشكل تقريبي ملامح الهاتف المتوقع السنة المقبلة، وآنذاك ستسهل عملية الاختيار.

يتوقع الخبراء أن يصبح الاختيار بين "آيفون 14" و"آيفون 15" أسهل بكثير، حين يتم الإعلان عن هواتف الشركة الأميركية العملاقة هذا الأسبوع.ويقولون إن التعرف على الميزات التي ستأتي بها المنتجات الجديدة، ستكشف بشكل تقريبي ملامح الهاتف المتوقع السنة المقبلة، وآنذاك ستسهل عملية الاختيار.

(سكاي نيوز عربية)