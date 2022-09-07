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متفرقات
طلاب أتراك يطورون مسيرة بحرية متعددة المهام.. هذه مميزاتها
Lebanon 24
07-09-2022
|
02:00
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تمكّن طلاب جامعة إسطنبول التقنية من تطوير مركبة مسيرة تعمل تحت الماء وتمتلك قدرات مميزة لأداء العديد من المهام، أبرزها التنقيب عن الثروات الباطنية.
المسيرة التي أطلق عليها الطلاب اسم "كاشف" تستخدم في العديد من المهام مثل المسوحات تحت الماء وأعمال التنقيب في الأعماق السحيقة وعمليات البحث والإنقاذ وتركيب وصيانة وإصلاح المنصات البحرية وخطوط الأنابيب تحت الماء، ومسح الموائل (مستعمرات الكائنات البحرية) في الأعماق واستكشاف الثروات الباطنية.
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وقال حسن فاتح، طالب هندسة الحاسوب، في حديثه لوكالة الأناضول، إن "كاشف" من المركبات البحرية القادرة على إجراء التحليلات الفنية والبنيوية واستكشاف الثروات الباطنية وما شابهها في الأعماق.
وأضاف "في الوقت نفسه يمكن أن تعمل هذه المسيرة كمرافق للسفن في الرحلات البحرية. يمكنها أداء المهام الفنية تحت الماء مثل اللحام وتركيب الأنابيب والتقاط الأشياء بفضل الأذرع الآلية الموجودة في مقدمتها".
وأشار إلى أن المركبة المسيرة الجديدة يمكنها العمل في المياه الباردة والأعماق عالية الضغط التي لا يستطيع الغواصون الوصول إليها.
وتابع "حتى الآن تمكنا من النزول إلى أعماق تراوحت بين 150 و200 متر في اختباراتنا. عند إضافة المزيد من المواد المختلفة للمركبة يمكن أن تنزل تحت الماء إلى مسافة 3500 متر في الظروف الأكثر الصعوبة".
وأوضح فاتح أن المسيرة "تستطيع في هذه الأعماق تنفيذ مهام مثل البحث عن الألغام وغير ذلك من المهام المختلفة الأخرى، بما في ذلك مهام التنقيب عن النفط والثروات الباطنية".
المصدر: aljazeera
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