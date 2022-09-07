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متفرقات
تغريم "إنستغرام" بسبب بيانات القاصرين.. ماذا في التفاصيل؟
Lebanon 24
07-09-2022
|
05:00
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كشفت "المفوضية الإيرلندية لحماية البيانات" عن فرضها باسم الاتّحاد الأوروبي غرامة قياسية على"إنستغرام" قدرها 405 ملايين يورو بسبب عدم حماية تطبيق التواصل الاجتماعي التابع لمجموعة "بيتا"، الشركة الأمّ لفيسبوك، بيانات القاصرين كما يجب.
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وفي السياق، أوضح المتحدّث باسم الهيئة الناظمة لوكالة فرانس برس "لقد اتّخذنا قرارنا النهائي الجمعة وهو ينصّ على فرض غرامة قدرها 405 ملايين يورو. التفاصيل ستُنشر الاسبوع المقبل".
وهذه أضخم غرامة تفرضها هذه الهيئة منذ 2018 حين منحت "اللائحة العامة لحماية البيانات" مزيداً من السلطات للهيئات الناظمة في سبيل حماية المستهلكين من هيمنة عمالقة الإنترنت الأربعة: فيسبوك وغوغل وآبل وتويتر.
وتتولّى "المفوضية الإيرلندية لحماية البيانات" بالنيابة عن الاتّحاد الأوروبي الإشراف على موقع فيسبوك، نظراً لأنّ المقرّ الإقليمي لعملاق التواصل الاجتماعي يقع في إيرلندا.
وفي أواخر 2020 فتحت هذه الهيئة الناظمة تحقيقاً لتحديد ما إذا كانت إنستغرام قد وضعت الضمانات اللازمة لحماية بيانات المستخدمين، ولا سيّما أولئك الذين تقلّ أعمارهم عن 18 عاماً، كون المنصّة تسمح لكل من يبلغ عمره 13 عاماً فما فوق فتح حساب.
المصدر: الميادين
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