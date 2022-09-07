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متفرقات
روسيا تترقب الإنترنت 6G عام 2026!
Lebanon 24
07-09-2022
|
08:00
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أشار خبير روسي إلى أن هناك 7 مبتكرات محورية ستطوّرها البشرية وهي: الذكاء الاصطناعي، الإنترنت فائق السرعة، التكنولوجيات البيولوجية، الحسابات الكمومية والسحابية، Web 3.0 (الإنترنت غير المركزي)، الواقع المعزّز والواقع الافتراضي.
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وأعلن رئيس شركة "سبيربنك" الروسية، غيرمان غريف محاضرة في إطار فاعلية "ماراثون المعرفة" التنويرية الروسية بعنوان "الإنسان والتكنولوجيا"، أن التكنولوجيات السحابية تعتبر في الوقت الراهن أكثر نضوجاً. أما الذكاء الاصطناعي فيجلب منفعة قصوى لقطاع الأعمال والمجتمع. لكن من المستحيل تطوير كل منهما من دون الإنترنت فائق السرعة. لذلك يعمل عدد كبير من العلماء والشركات على تطويره.
ثم تطرّق غريف إلى تكنولوجيا الاتصال 6G وقال إن التطبيق الصناعي لـ6G التي ستضمن التوصيل الدائم بمصادر المعلومات والقدرات الحاسوبية سيبدأ بحلول عام 2026 ، وأضاف أنه لن تبقى في العالم بعد 10 أعوام أنظمة وخوادم حاسوبية لا تستخدم تكنولوجيات سحابية.
وقال إن روسيا تتقدّم على السوق العالمية في مجال تطبيق التكنولوجيات السحابية التي ستصبح قريباً رخيصة ومتاحة للجميع.
وقال إن شبكة الذكاء الاصطناعي التي تستخدمها شركة "سبير" تعلمت محاكاة بعض الوظائف المعرفية للإنسان مثل البصر والسمع والقدرة على تحويل المعلومات. وبمقدورها الآن إنتاج صور باستخدام 12 مليار صفة.
كما بمقدورها رسم لوحة فنية بعد تلقي شروط ومواصفات معيّنة، فضلاً عن تأليف الموسيقى وأداء غيرها من الوظائف الإبداعية. ولا يمكن بالطبع مقارنتها بإبداع الفنان، لكن التقدّم مستمر.
المصدر: الميادين
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