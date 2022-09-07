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تكنولوجيا وعلوم

تستهلك القليل من الوقود... إليكم هذه السيارة الجديدة

Lebanon 24
07-09-2022 | 14:00
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كشفت Skyworth Group الصينية عن سياراتها الجديدة التي يتوقع لها أن تحقق مبيعات كبيرة بسبب تقنياتها المتطورة واستهلاكها القليل للوقود.

وتأتي السيارة الجديدة كنسخة معدلة عن مركبات Skywell ET5 الكهربائية التي استعرضتها Skyworth سابقا، لكنها حصلت على تصميم أكثر تميزا يوحي بالقوة، وعلى شبك أمامي مزين باسم الشركة، وعلى تصميم مختلف لممتصات الصدمات، فضلا عن مصابيح جديدة تعمل بتقنيات LED الحديثة، وعلى فتحات هوائية وانحناءات خارجية مدروسة وفقا لأحدث معايير ديناميكية الهواء.
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ولم يقتصر التمييز على الشكل الخارجي لهذه المركبة فقط، بل صممت مقصورتها لتكون مميزة من حيث الراحة والميزات التي تقدمها للركاب، وجهزت بمقاعد جلدية مزودة بأنظمة تدفئة وتبريد، وحصلت على نظام تكييف متطور، أما واجهة القيادة فيها فزودت بشاشة قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات رقمية، وثبتت في منتصف الواجهة شاشة لمسية متطورة بمقاس 12.8 بوصة.

وحصلت هذه السيارة على أحدث أنظمة الأمان مثل نظام النقطة العمياء وأنظمة التحكم التلقائي بالفرامل في الحالات الطارئة، كما جهّزت بكاميرات محيطية وحساسات مسافات متطورة، إضافة لتزويدها بحساسات للضوء والمطر، وأنظمة قيادة متطورة تجعل قيادتها سلسة على مختلف الطرق.

وتعتمد هذه السيارة على منظومة هجينة تضم محركات بنزين بعزم 110 أحصنة ومحرك كهربائي بعزم 176 حصانا، تمكنها من التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في أقل من 10 ثوان، والوصول إلى سرعة 170 كلم/سا.
 
 
(روسيا اليوم)
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