تحميل تطبيق مترجم مواء القطط 17 مليون مرة في اليابان

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قام المواطنون اليابانيون بتحميل تطبيق "MeowTalk" الذي يزعم بأنه يترجم مواء القطط إلى لغة بشرية، حوالي 17 ميلون مرة على أجهزتهم المحمولة.وبحسب "ديلي ميل"، قام واحد من بين كل 7 يابانيين بتحميل التطبيق في البلاد، وقام هؤلاء بتحميل أصوات قططهم وانفعالاتها، وفي المجموع، تم تسجيل أكثر من 250 مليون "مواء" للقطط اليابانية على تطبيق "MeowTalk".ومنذ إطلاق تطبيق "MeowTalk" في عام 2020، جمع مصممو البرنامج مجموعة من الأصوات التي تشير إلى حاجة القطة لتناول الطعام أو اللعب أو تركها بمفردها، وغيرها من الإيحاءات.