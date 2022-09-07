30
o
بيروت
37
o
طرابلس
16
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
29
o
النبطية
30
o
زحلة
30
o
بعلبك
16
o
بشري
31
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
تحميل تطبيق مترجم مواء القطط 17 مليون مرة في اليابان
Lebanon 24
07-09-2022
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قام المواطنون اليابانيون بتحميل تطبيق "MeowTalk" الذي يزعم بأنه يترجم مواء القطط إلى لغة بشرية، حوالي 17 ميلون مرة على أجهزتهم المحمولة.
وبحسب "ديلي ميل"، قام واحد من بين كل 7 يابانيين بتحميل التطبيق في البلاد، وقام هؤلاء بتحميل أصوات قططهم وانفعالاتها، وفي المجموع، تم تسجيل أكثر من 250 مليون "مواء" للقطط اليابانية على تطبيق "MeowTalk".
Advertisement
ومنذ إطلاق تطبيق "MeowTalk" في عام 2020، جمع مصممو البرنامج مجموعة من الأصوات التي تشير إلى حاجة القطة لتناول الطعام أو اللعب أو تركها بمفردها، وغيرها من الإيحاءات.
ويعمل روبوت على مقارنة أصوات وطريقة "مواء" القطة الأليفة، من خلال جمع القوالب المتاحة، ليصدر نتيجة مترجمة لصوت القطة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
عاجل... هذا جديد "الباسبورات"
Lebanon 24
عاجل... هذا جديد "الباسبورات"
06:52 | 2022-09-07
07/09/2022 06:52:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أرقام خيالية... أصحاب المولدات "فالتين عالناس"
Lebanon 24
أرقام خيالية... أصحاب المولدات "فالتين عالناس"
04:30 | 2022-09-07
07/09/2022 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ميشال حايك يُصيب بتوقّعٍ جديد... إليكم ما قاله وحصل!
Lebanon 24
ميشال حايك يُصيب بتوقّعٍ جديد... إليكم ما قاله وحصل!
05:58 | 2022-09-07
07/09/2022 05:58:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما خطفت الأنظار في مسابقة ملكة جمال لبنان.. دلال حب الله بطلة كليب مع فنان شهير (صور)
Lebanon 24
بعدما خطفت الأنظار في مسابقة ملكة جمال لبنان.. دلال حب الله بطلة كليب مع فنان شهير (صور)
04:06 | 2022-09-07
07/09/2022 04:06:31
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع في سعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
إرتفاع في سعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2022-09-07
07/09/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
02:00 | 2022-09-08
الى محبي "آبل".. اليكم مزايا وأسعار هواتف آيفون 14 برو وآيفون 14 برو ماكس
16:00 | 2022-09-07
خريف حار في أبرد منطقة بالعالم.. ماذا يحدث في القطب الشمالي؟ وما خطره؟
14:00 | 2022-09-07
تستهلك القليل من الوقود... إليكم هذه السيارة الجديدة
11:00 | 2022-09-07
تحذير عاجل من "أندرويد"... إحذفوا هذه التطبيقات فوراً!
08:00 | 2022-09-07
روسيا تترقب الإنترنت 6G عام 2026!
05:00 | 2022-09-07
تغريم "إنستغرام" بسبب بيانات القاصرين.. ماذا في التفاصيل؟
فيديو
تستهلك القليل من الوقود... إليكم هذه السيارة الجديدة
Lebanon 24
تستهلك القليل من الوقود... إليكم هذه السيارة الجديدة
14:00 | 2022-09-07
08/09/2022 10:50:09
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة تبتلع ذبابة مباشرةً على الهواء.. شاهدوا رد فعلها (فيديو)
Lebanon 24
مذيعة تبتلع ذبابة مباشرةً على الهواء.. شاهدوا رد فعلها (فيديو)
00:33 | 2022-09-06
08/09/2022 10:50:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهر وهو ينطق الشهادتين.. شيف لبناني شهير يعتنق الإسلام مباشرة على الهواء!؟ (فيديو)
Lebanon 24
ظهر وهو ينطق الشهادتين.. شيف لبناني شهير يعتنق الإسلام مباشرة على الهواء!؟ (فيديو)
03:10 | 2022-09-05
08/09/2022 10:50:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact