Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

أوروبا تكشف عن قمر صناعي لتسريع التحذيرات بشأن الطقس

Lebanon 24
08-09-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-988483-637982191314726746.jpg
Doc-P-988483-637982191314726746.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كشفت أوروبا النقاب عن أول قمر صناعي ضمن سلسلة تكلف أربعة مليارات يورو (4 مليارات دولار)، مصممة للتحذير المبكر من موجات الطقس القاسي الذي تسبب في فوضى في أنحاء العالم هذا العام.

 
Advertisement

وسيتم إطلاق القمر الصناعي "أم.تي.جي-آي1"، الذي يأتي نتيجة 12 عاماً من التطوير لوكالة الفضاء الأوروبية والمنظمة الأوروبية للأرصاد الجوية (يوميتسات) التي تضم 30 دولة، بحلول نهاية هذا العام على متن صاروخ آريان 5، وسيعطي صورة أفضل من الفضاء لأوروبا وأفريقيا.

 
 

وسيعمل القمر الذي يبلغ وزنه 3.8 طن، على إرسال الصور ابتداء من العام المقبل، وسينضم إليه ثلاثة أقمار صناعية أخرى من نفس النوع وقمران "أم.تي.جي-أس"، قادرة على تشريح الغلاف الجوي فيما يشبه إلى حد بعيد الماسح الضوئي الطبي، بحلول عام 2030 .

 

ويأمل العلماء في أن تتيح الأقمار الصناعية القدرة على التنبؤ بالعواصف والفيضانات مبكراً بما يكفي لإنقاذ الأرواح.

 

 وسيوفر مسح الغلاف الجوي صورة أفضل للظروف الحالية لإدخالها في نماذجهم المحوسبة.

 

وتسلط المبادرة الضوء على السباق للتصدي لاضطرابات الطقس التي تفاقمت بسبب الاحتباس الحراري والتي تقدر تكلفتها بنحو 100 مليار دولار في أنحاء العالم في عام 2021 وحده.

 

وستجعل الأقمار "أم.تي.جي-آي1" أوروبا متماشية إلى حد كبير مع شبكة "جي.أو.إي.أس-آر" التي تديرها إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي.

 

ويقول مسؤولون أوروبيون، إن الصين قامت بتجربة التكنولوجيا بدقة أقل لكنها لم تنشرها بعد، مع إقرارهم بأن برنامج بكين الفضائي يتطور بسرعة.

 

وأشار المهندسون الى أن تقنية الأقمار الصناعية الأوروبية، سترصد العواصف قبل أن تصبح مرئية على الرادار التقليدي.

 

وقال بول بليث، مدير برنامج "أم.تي.جي" في وكالة الفضاء الأوروبية: "يمكننا رؤيو العاصفة. إنها التقنية الجديدة تلتقطها ويمكننا بعد ذلك التنبؤ بها".

 
 

وقال كريستيان بانك، مدير التطوير في يوميتسات: "كلما زادت سرعة استجابة وقدرات هذه الأقمار الصناعية، كانت أفضل في متابعة أحداث الطقس سريعة التغير".

المصدر: الحرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:29 | 2022-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2022-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:53 | 2022-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:36 | 2022-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
11:00 | 2022-09-08
09:32 | 2022-09-08
05:00 | 2022-09-08
02:00 | 2022-09-08
23:00 | 2022-09-07
16:00 | 2022-09-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website