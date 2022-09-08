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تكنولوجيا وعلوم
تسريب مواصفات هاتف سوني المتطور (فيديو)
Lebanon 24
08-09-2022
|
23:00
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سرّبت بعض مواقع الإنترنت معلومات عن الهاتف الجديد الذي ستطرحه سوني ليكون أحد أفضل هواتف أندرويد في أسواق العالم.
وتبعا للتسريبات فإن الهاتف الجديد سيكون نسخة معدّلة من هاتف Xperia Pro-I، لكنه سيحصل على كاميرا أساسية معدّلة تضم أحدث المستشعرات البصرية التي طورتها سوني، وستكون إحدى عدسات هذه الكاميرا على الأقل بدقة 48 ميغابيكسل.
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كما سيحصل الهاتف على هيكل محمي من الماء والغبار وفق معايير IP65/IP68، أبعاده (166/72/8.9) ملم، وسيحصل على شاشة OLED بمقاس 6.5 بوصة دقة عرضها (3840/1644) بيكسل، معدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 643 شمعة/م تقريبا، وستحمى هذه الشاشة بزجاج Corning Gorilla Glass Victus المضاد للصدمات والخدوش.
وسيعمل هذا الجهاز على الأغلب بمعالج Qualcomm SM835 Snapdragon 888 5G، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية تصل سعتها إلى 1 تيرابايت.
وسيزود بمنفذين لشرائح الاتصال، وماسح لبصمات الأصابع سريع الأداء، وشريحة NFC ، وبطارية بسعة 4700 ميلي أمبير تعمل مع خاصيتي الشحن السريع والشحن اللاسلكي.
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