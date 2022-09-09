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تعرفوا إلى أهم ميزات ساعة آبل الجديدة

Lebanon 24
09-09-2022 | 05:00
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شكل المؤتمر السنوي لشركة "آبل" نقلة حقيقية في سوق التحديثات على عالم الهواتف الذكية ومرفقاتها.

ومن بين ما كشفت عنه شركة التكنولوجيا العملاقة الليلة الماضية، ساعة "آبل ووتش 8"، التي تتميز برصد بعض المؤشرات الصحية للمستخدمين.
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وستتوفر الساعة الجديدة اعتبارا من 16 أيلول.

حيث بإمكانها مثلا تحديد أيام الإباضة الفعلية لدى المرأة، مما يسهل الطريق على الأسر التي ترغب بالإنجاب.

وتستخدم الساعة مستشعرين للتحقق من درجة حرارة معصم المرأة كل خمس ثوانٍ طوال الليل، وتسجيل درجة حرارة الجسم، فالزيادات الطفيفة، الصغيرة التي تصل إلى 0.1 درجة، يمكن أن تكون علامة على الإباضة.

وقال سومبول ديساي، مسؤول الصحة في آبل، في حفل الإطلاق الذي أقيم الليلة الماضية: "إذا كنتِ تحاولين الإنجاب، فإن معرفة وقت الإباضة سيكون من مهمة "آبل وتش 8".

وانطلق الحدث الذي يحمل اسم "فار آوت"، الأربعاء، عند الساعة 10:00 صباحا بتوقيت الساحل الغربي للولايات المتحدة (حوالى الساعة الخامسة ظهرا بتوقيت غرينتش)، في المقر الرئيسي لشركة آبل في كوبرتينو، بولاية كاليفورنيا.

وعرضت شركة "أبل"، خلال المؤتمر، هاتفي "آيفون 14" و"آيفون 14 بلاس"، مع وجود جهاز "آيفون" بلون أرجواني".

وجرى بدء الحفل بالإعلان عن ساعة "أبل" الذكية الجديدة التي أطلق عليها اسم "SE 2"، كما تم الإعلان عن ساعة "أبل ووتش إلترا".

وفي المنحى نفسه، جرى الإعلان عن سماعتي "أبل إيربورد برو 2" الجديدتين، مع تمكين المستخدم من ضبط الصوت بحركة أكثر مرونة وخفة، فيما زودت بخاصية تتيح إصدار صوت عند إضاعة غطاء الشحن.
المصدر: سكاي نيوز عربية

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