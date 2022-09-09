ثلاجة متغيرة الألوان وساعة ذكية قابلة للنفخ... هذه أبرز ابتكارات 2022

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شهدت الدورة الأخيرة من معرض IFA، وهو أحد المعارض التجارية الرائدة في العالم للإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، والذي يقام سنويًا في برلين، طرح عدد من أهم الابتكارات المبهرة والتي تلبي احتياجات ملحة لمستخدمي الأجهزة الإلكترونية والأدوات المنزلية.بحسب ما نشرته "ديلي ميل" البريطانية، شارك في معرض IFA هذا العام، الذي انعقد بشكل كامل النطاق لأول مرة منذ ثلاث سنوات، بعد الاضطراب الناجم عن جائحة كورونا في عامي 2020 و2021، أكثر من 1000 عارض من أكثر من 30 دولة. ولفت الانتباه خلال الحدث عدد من المعروضات المهمة من بينها:- أكبر تلفزيون OLED في العالم: ضمت المعروضات أكبر تلفزيون OLED في العالم بشاشة "مذهلة" مقاس 97 بوصة - بحجم سرير مزدوج تقريبًا. تستخدم أجهزة تلفزيون OLED وحدات بكسل مضاءة ذاتيًا يمكن تشغيلها وإيقاف تشغيلها بشكل فردي لإعادة إنتاج "ألوان سوداء مثالية وألوان طبيعية بشكل لا يصدق". والجديد إلى جانب الحجم العملاق أن شاشة التليفزيون تحمل ميزة "OLED evo"، وهو مصطلح صاغته الشركة الكورية المُصنعة للإشارة إلى شاشة OLED ذات سطوع محسّن ودقة 4K وتصميم مسطح.- شاشة كمبيوتر محمول قابلة للطي: أطلقت شركة تايوانية إصدار من كمبيوتر محمول قياس 17.3 بوصة مزود بشاشة OLED لمس وقابلة للطي. تقول الشركة المنتجة إنه يمكن أن يتم طي الشاشة إلى حجم مضغوط يبلغ 12.5 بوصة، مما يجعلها أصغر من ورقة آلة التصوير قياس A4، بما يساعد على سهولة حمله بداخل حقائب صغيرة. كما يمكن للمستخدمين تقسيم الشاشة إلى شرائح يعرض كل منها تطبيقات مختلفة، على سبيل المثال، غوغل كروم إلى جانب صفحة إكسل وغيرها من التطبيقات.- ساعة ذكية قابلة للنفخ: ومن بين أكثر الابتكارات أهمية في العام الجاري جاءت الساعة الذكية ذات السوار القابل للنفخ، والتي تقدم حلًا عمليًا لمشكلة أخذ قراءات دقيقة لضغط الدم. يمكن للمستخدمين مجرد ارتداء الساعة لمدة دقيقة واحدة والحفاظ على ذراعهم ثابتة حيث ينتفخ الشريط تدريجياً ويصبح أكثر إحكامًا حول المعصم.وتوفر الساعة الذكية صينية الصنع إمكانية إجراء اختبار تخطيط القلب ECG، والذي يمكن استخدامه للتحقق من إيقاع القلب والنشاط الكهربائي، لكن ينصح الخبراء أي شخص لديه أجهزة تنظيم ضربات القلب أو غيرها من الأجهزة القابلة للزرع بعدم استخدام هذه الميزة، على الرغم من أنه من المقرر طرح الساعة الذكية المبتكرة في السوق الأوروبية كجهاز طبي معتمد، بحيث يمكن للمستخدمين الوثوق في أن المعلومات الواردة منه دقيقة.- براد متغير اللون: كشفت إحدى شركات صناعة الأجهزة المنزلية الشهيرة النقاب عن براد بفريزر بألواح أبواب LED متغيرة الألوان، والتي تومض بألوان مختلفة حسب الحالة المزاجية والمناسبات. يمكن للجهاز المنزلي، الذي يُطلق عليه اسم "MoodUP"، تحويل مطبخ إلى مسرح مبهج من خلال الوميض مثل حلبات الرقص الملونة، أو يمكن تحديد إعداد لوني يناسب إضاءة النهار وآخر يتماشى من الإضاءة الليلية.- حقيبة الحذاء الذكية: عرضت شركة كورية جنوبية أيضًا منتجين جدد لتخزين والعناية بالأحذية. يوفر منتج ShoeCase حلًا لمشكلة تخزين الأحذية في المنازل حيث يتكون من عدة وحدات ذات أغطية شفافة، كل منها مصمم لإيواء زوج من الأحذية، مع ميزة قرص دوار 360 درجة.وفي الوقت نفسه، يستخدم المنتج الثاني ShoeCare البخار لامتصاص الرطوبة والمساعدة في إزالة الروائح من الأحذية، سواء كانت مصنوعة من الجلد أو الجلد المدبوغ أو النايلون. يتسع منتج شوكير لما يصل إلى أربعة أزواج من الأحذية وتستغرق دورة التنظيف مدة 37 دقيقة.