إكتشاف معدن جديد في عينات تربة القمر

Advertisement

أعلن نائب رئيس الوكالة الوطنية الصينية للطاقة الذرية دونغ باوتونغ، أن العلماء اكتشفوا معدنا جديدا في عينات تربة القمر أطلقوا عليه اسم "Chang'e Stone".وقال باوتونغ في مؤتمر صحفي: "وفقا لقرار لجنة الرابطة الدولية للمعادن (IMA) بشأن تصنيف وتسمية المعادن الجديدة، أطلق العلماء على المعدن الجديد الذي اكتشفوه في عينات تربة القمر اسم "Chang'e Stone".وأضاف: "يعتبر اكتشاف هذا المعدن الجديد، إنجازا علميا كبيرا للصين في مجال استكشاف الفضاء".