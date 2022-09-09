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تكنولوجيا وعلوم

إكتشاف معدن جديد في عينات تربة القمر

Lebanon 24
09-09-2022 | 11:00
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أعلن نائب رئيس الوكالة الوطنية الصينية للطاقة الذرية دونغ باوتونغ، أن العلماء اكتشفوا معدنا جديدا في عينات تربة القمر أطلقوا عليه اسم "Chang'e Stone".

وقال باوتونغ في مؤتمر صحفي: "وفقا لقرار لجنة الرابطة الدولية للمعادن (IMA) بشأن تصنيف وتسمية المعادن الجديدة، أطلق العلماء على المعدن الجديد الذي اكتشفوه في عينات تربة القمر اسم "Chang'e Stone".
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وأضاف: "يعتبر اكتشاف هذا المعدن الجديد، إنجازا علميا كبيرا للصين في مجال استكشاف الفضاء".

 
(روسيا اليوم)

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