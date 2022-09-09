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5 أنواع من "آيفون" لن تكمل المشوار في 12 أيلول

Lebanon 24
09-09-2022 | 23:00
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أعلنت شركة آبل أن يوم 12 أيلول الجاري سيكون الموعد الرسمي لإطلاق النسخة الأحدث من نظام التشغيل "أي أو أس 16" الجديد، مشيرة الى أنه سيأتي بميزات تعزز القدرات الذكية لهواتف آيفون التي سترتقي إلى مكانة جديدة بعد التحديث.
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وسيمنح نظام التشغيل الجديد (iOS 16) حاملي هواتف آيفون القدرة على التحكم في هواتفهم بشكل أكبر، وخاصة شاشة القفل التي ستأتي "بشخصية جديدة".

وينطبق التغيير، الذي سيأتي به نظام التشغيل لهواتف أبل، أيضا على الإشعارات وتطبيقات الرسائل والبريد والصور، بالإضافة إلى ظهور طبقات أمان جديدة ضمن متصفح "سفاري" تُعرف بإسم "مفاتيح المرور"، وهي طريقة جديدة لتسجيل الدخول المشفر بالكامل والآمن من عمليات التصيّد الاحتيالي وتسريب البيانات.

ومثلما يعتبر يوم 12 أيلول موعدا للتجديد بالنسبة لعدد كبير من حاملي هواتف آيفون، فإن هذا التاريخ يعتبر أيضا يوماً للوداع بالنسبة للكثيرين.

ولسوء الحظ قررت أبل هذا العام التخلي عن دعم 5 هواتف آيفون هي: آيفون 7،  وآيفون 7 بلس، وآيفون 6 إس، وآيفون 6 إس بلس، بالإضافة إلى الجيل الأول من هاتف آيفون "إس إي".

وهذا يعني أن حاملي هذه الهواتف لن "يكملوا المشوار الجديد للتحديثات"، في خطوة تهدف أولا الى دفعهم بإتجاه ترقية هواتفهم إلى نسخة أحدث من هذا الهاتف، كما يقول خبراء.

أما الهواتف التي ستحصل على تحديث نظام التشغيل فهي: الهاتف الجديد طبعا آيفون 14 والنسخ التي صدرت معه الأربعاء، وآيفون 13 ميني، وآيفون 13، وآيفون 13 برو، وآيفون 13 برو ماكس، وآيفون 12 وآيفون 12 ميني، وآيفون 12 برو، وآيفون 12 برو ماكس، وآيفون 11، وآيفون 11 برو، وآيفون 11 برو ماكس.

وتضم القائمة أيضا: "آيفون إكس أس، وآيفون إكس أس ماكس، وآيفون إكس أر، وآيفون إكس، وآيفون 8، وآيفون 8 بلس، وآيفون أس إي (الجيل الثاني وأحدث).
المصدر: سكاي نيوز عربية

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