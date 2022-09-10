تعرفوا إلى أرخص السيارات الكهربائية

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أعلنت شركة "جنرال موتورز"، عن سيارة دفع رباعي كهربائية بقيمة 30 ألف دولار، ستكون واحدة من أرخص السيارات الكهربائية المتاحة.وتتوقع الشركة أن تكون أرخص سيارة دفع رباعي كهربائية مدمجة في السوق، عندما تدخل الإنتاج في غضون عام تقريبًا. وسيبدأ سعر سيارة "شيفروليه إكوينوكس إي في" بحوالي 30 ألف دولار، وهو ما سيجعلها بأي حال من الأحوال، من بين أرخص السيارات الكهربائية من أي نوع.يبلغ متوسط سعر السيارة الكهربائية المتاحة في الوقت الحالي حوالي 47500 دولار، وفقًا لموقع "إدموندس دوت كوم". وسيكون سعر "شيفروليه إكوينوكس إي في" البالغ نحو 30 ألف دولار، الأفضل بدون ميزات اختيارية. لا يشمل هذا السعر الإعفاءات الضريبية ولكن "جنرال موتورز" ليست مؤهلة حاليًا لأي ائتمانات ضريبية على السيارات الكهربائية، كما أنه ليس من المؤكد ما إذا كانت أي من سيارات جنرال موتورز ستكون مؤهلة بموجب القواعد الجديدة أيضًا.من بين السيارات الكهربائية في السوق الشاملة للعام 2022، فإن "نيسان ليف" فقط، بسعرها الأساسي 28500 دولار، تكلف أقل وهي مؤهلة حاليًا للحصول على ائتمان ضريبي فيدرالي بقيمة 7500 دولار. وهناك عدد قليل من الطرز الأخرى في النطاق السعري المنخفض إلى المتوسط عند 30 ألف دولار أيضًا، من بينها "بولت إي في" الخاصة بشيفروليه والسيارة الرياضية متعددة الاستخدامات "بولت إي يو في".وتشترك "شيفروليه إكوينوكس إي في" في القليل جدًا مع سيارات الدفع الرباعي الصغيرة التي تعمل بالبنزين والتي تعد ثاني أفضل طراز مبيعًا من شفروليه بعد سيلفرادو. واتبعت جنرال موتورز نفس النهج مع بيك أب شيفروليه سيلفرادو إي في وشفروليه بليزر إي في إس يو في، وكلاهما تم الكشف عنه في وقت سابق من هذا العام.