ماذا يميز آيفون 14 عن النسخ السابقة؟

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أعلنت شركة آبل عن تشكيلة أجهزة آيفون 14 للعام الجاري التي تأتي بمظهر معهود وتغييرات جوهرية وأسعار أعلى من قبل. فما أبرز مميّزاته؟يأتي جهاز آيفون 14 بنفس وحدة المعالجة "إيه 15 بيونيك" (A15 Bionic) للجيل السابق آيفون 13، حيث صدقت التوقعات حول ذلك، فالأجهزة التي تأتي بوحدة المعالجة الجديدة "إيه 16" (A16) هي نسخ برو فقط.هذا يعني أن وحدة المعالجة ستكون ذات 6 أنوية مع محرك ذكاء صناعي ذي 16 نواة ووحدة رسوميات ذات 5 أنوية من أجل أداء أفضل.إذًا لا تغيير في قوة المعالج عن آيفون 13 بالنسبة لطراز آيفون العادي.زودت شركة آبل جهاز آيفون 14 بشاشة ذات قياس 6.1 إنشات من نوع (Super Retina XDR) بدقة 2532×1170، وهي ذاتها شاشة الجيل السابق بكثافة 440 بكسلا في الإنش والتي يصل سطوعها إلى 1200 شمعة في ظروف المدى الديناميكي العالي (HDR).وما زال تصميم الشاشة كما هو بوجود قطع في أعلى الشاشة يحوي الكاميرا الأمامية ذات 12 ميغا بكسلا، وأيضا نموذج العمق الحقيقي (TrueDepth) المحدّث عن السابق وما يلحق به من حساسات الواقع المعزز.تلقى جهاز آيفون 14 تطويرا واضحا على كاميراته الخلفية، إذ يأتي الحساس الرئيسي بمقاس أكبر مع بكسلات كبرى أيضا، فتحة العدسة f/1.5 وخاصية مطورة لتثبيت الصورة عبر الحساس.تحسن أداء كاميرات آيفون 14 عن الجيل السابق في أداء الضوء المنخفض بنسبة تقارب النصف، والوضع الليلي أيضا أصبح أسرع مع تحديث التعرض للضوء.أما بالنسبة للعدسة العريضة فلم يذكر الكثير من المعلومات حولها ومن المرجح أنها ذاتها من الجيل السابق، على العكس من نسخ برو التي تلقت فيها هذه العدسة تحديثا مهولا.الكاميرا الأمامية حصلت على تطوير من خلال نظام تركيز هجين، وذلك بفضل نموذج العمق الحقيقي وخاصية التركيز التلقائي.كما أشارت الشركة في مؤتمرها عن تعديلات الدمج العميق للصور، حيث تقوم هذه التقنية التي صممتها شركة آبل بجمع معلومات صورتين على درجات مختلفة من التعرض للضوء، وإخراج صورة واحدة في وضع بين ضعيف إلى متوسط الإضاءة.مع آيفون 14 سيتم استخدام هذه التقنية مع الصور غير المضغوطة أو ما يعرف برو أماجيز (RAW Images) للحصول على صورة ذات تفاصيل أوضح في ظروف الإضاءة المنخفضة.قدمت شركة آبل أيضا نمط الحركة في التصوير لجهاز آيفون 14، حيث يوفر هذا النمط تثبيتا متقدما لتصوير الفيديو مع تصريح من الشركة بأنه لا حاجة لجهاز المثبت الخارجي عند استخدام هذا النمط، وبذلك ستكون الفيديوهات الناتجة ذات جودة أفضل ودقة أوضح مع الحفاظ على التفاصيل.صرحت آبل بأن البطارية الجديدة في أجهزة آيفون 14 ستكون ذات عمر أطول، وذلك بفضل سعتها الأكبر والتحسينات التي تقوم بها الشركة على النظام بشكل دائم، ويبدو أن هذه التصريحات في مكانها حيث تشهد لها بذلك نتائج أداء البطارية للجيل الماضي آيفون 13، حيث ذكرت شركة آبل أن البطارية في أجهزتها الجديدة ستدوم ليوم كامل دون الحاجة لإعادة الشحن.تأتي مع أجهزة آيفون 14 ميزة جديدة غير مسبوقة وفائقة الأهمية، ألا وهي رسائل الإنقاذ عبر الأقمار الصناعية.حيث تمكنك هذه الميزة من استخدام اتصال الأقمار الصناعية عند وجودك في منطقة لا تصلها إشارة خلوية من إرسال رسائل إنقاذ إلى الجهات المعنية.ويعتمد اتصال الأقمار الصناعية على وجود اتصال بين الموقع الذي أنت فيه مع الأقمار الصناعية التي تحوم فوق سطح الأرض.وعلى الرغم من أن هذه طريقة أبطأ للتواصل، فإن التقنية تكون مفيدة عندما تكون خارج نطاق برج خلوي، وهو ما يحافظ عادةً على اتصال هواتفنا بشكل منتظم.وعندما يكتشف الهاتف أحد الأقمار الاصطناعية، سيرى المستخدمون خيار "نص الطوارئ عبر القمر الصناعي" والذي يمكنهم استخدامه. أيضا عندما تبدأ الميزة بالعمل، سيرى المستخدمون واجهة جديدة على الشاشة ستوجههم نحو الحصول على أفضل اتصال عبر الأقمار الصناعية من موقعهم.وتبرز أهمية هذه الميزة من دورها في إنقاذ حياة الأشخاص المعرضين للخطر في الأماكن النائية عن المدن، ومع أن هذه الميزة ربما تكون منقذة لحياة آلاف الأشخاص فإننا لا نعلم حتى الآن هل سيتم السماح بتشغيلها في جميع دول العالم؟ لكنها حاليا وبحسب إعلان آبل الميزة متوفرة فقط في الولايات المتحدة وكندا.تقول شركة آبل إنه عند الاتصال بخدمات الطوارئ عبر الأقمار الصناعية، يتم إرسال جميع الرسائل في شكل مشفر ويتم فك تشفيرها بواسطة آبل ليتم نقلها إلى خدمات الطوارئ ذات الصلة.ومع ذلك، قد يتم "الاحتفاظ بالرسائل نفسها من قبل مراكز خدمة الطوارئ ومشغلي الخدمة لتحسين خدماتهم، وبما يتوافق مع القوانين المعمول بها"، بحسب ما ذكرت الشركة الأميركية.وتم تمكين ميزة اكتشاف حوادث السيارات من خلال جيروسكوب جديد ثلاثي المحاور ومقياس تسارع "عالي القوة" الذي يأخذ عينات من البيانات أسرع 4 مرات من الجيل السابق.ومن خلال الاستفادة من خوارزمية تعمل على الجهاز، إلى جانب المقياس، يمكن اكتشاف الحوادث في معظم أنواع المركبات وإخطار جهات الاتصال والخدمات في حالات الطوارئ تلقائيا إذا لم يستجب المستخدمون في غضون 10 ثوانٍ إلى التنبيه الذي يظهرعلى شاشة هواتفهم، حسبما قالت آبل.