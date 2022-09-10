Advertisement

متفرقات

"غوغل كروم" يسد ثغرة خطيرة على حواسيب المستخدمين

Lebanon 24
10-09-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-989191-637984082222245365.jpg
Doc-P-989191-637984082222245365.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أطلقت شركة غوغل تحديثاً برمجياً أمنياً عاجلاً لمتصفّحها للإنترنت Google Chrome، بهدف تقديم حماية أمنية لمستخدمي المتصفّح من ثغرة جديدة، تمّ اكتشافها الأسبوع الماضي من قِبل مجموعة بحثية، وتمّ إبلاغ الشركة الأميركية بها.
Advertisement

وبحسب ما نشرته شركة غوغل، تتمثّل الثغرة في خللٍ بإحدى مكوّنات نظام التواصل الداخلي بين "كروم" ونظام تشغيل حاسوب المستخدم، الذي يحمل اسم Mojo.

ولم تكشف غوغل المزيد من التفاصيل التقنية حول الثغرة وطبيعتها، وما إذا كان قد تمّ استغلالها بالفعل من جانب قراصنة لمهاجمة مستخدمي "كروم"، أم أنّ الثغرة مجرّد إبلاغ من قِبل باحثين لتنبيه الشركة بشأن ضرورة زيادة إجراءاتها التأمينية لمتصفّح الإنترنت الخاصّ بها.

تحمل الثغرة الجديدة رقما كودياً CVE-2022-3075، وقد أطلقت جوجل تحديثها رقم Chrome 105.0.5195.102 وهو متاح لمستخدمي مختلف أنظمة تشغيل الحواسيب مثل "ويندوز" و"ماك" و"لينكس"، بينما لم تكشف الشركة الأميركية ما إذا كانت تلك الثغرة تؤثّر على متصفّحها للهواتف الذكية العاملة بأنظمة أندرويد وiOS أم لا.

الثغرة الخطيرة الجديدة هي من نوع 0Day، أيّ أنّها ثغرة جديدة كلّياً لم يكن جوجل أو المجتمع الأمني على عِلم بها من قبل، وهي السادسة من نوعها التي يتمّ الكشف عنها في متصفّح جوجل كروم لهذا العام.
المصدر: الشرق

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
05:00 | 2022-09-10
02:00 | 2022-09-10
23:00 | 2022-09-09
16:00 | 2022-09-09
14:00 | 2022-09-09
11:00 | 2022-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website