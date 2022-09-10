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تكنولوجيا وعلوم
إنسان قديم عاش قبل 1.8 مليون عام... هذا ما تم العثور عليه
Lebanon 24
10-09-2022
|
12:00
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عثر علماء الآثار خلال أعمال الحفر في محيط قرية أوروزماني بمنطقة دمانيسي في جنوب جورجيا، على أدوات حجرية، وسن عمرها 1.8 مليون عام تعود للإنسان القديم.
ويشير بيان مكتب عمدة دمانيسي، إلى أن "علماء الآثار عثروا على أدوات شغل صنعها سكان أوراسيا القدماء يقدر عمرها بـ 1.8 مليون عام.كما اكتشف العلماء في طبقات التربة أحد أسنان الفك السفلي يعود للإنسان القديم".
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ويثبت هذا الاكتشاف، أن هذه المنطقة كانت أحد أقدم موطن للإنسان القديم خارج حدود إفريقيا. كما يشير المكتب، إلى أن علماء الآثار اكتشفوا خلال عمليات الحفر التي جرت في هذه المنطقة عام 2021 ، أدوات شغل حجرية من صنع الإنسان المنتصب، وكذلك بقايا حيوانات.
وتجدر الإشارة، إلى أن منطقة دمانيسي هي موضع اهتمام علماء الآثار منذ بداية القرن الحالي، حيث عثروا حينها على بقايا بشرية عمرها 1.8 مليون عام. وقد أثبت العلماء الجورجيون أنها تعود لرجل وامرأة، وأطلقوا عليهما أسماء رمزية زيزفا ومزيا."tass"
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