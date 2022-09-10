هل ترغب في شراء ساعة آبل الجيل الثامن الجديدة... اليك هذه المعلومات

استشعار درجة الحرارة:أضافت آبل مستشعر درجة الحرارة إلى الإصدار الثامن من ساعة آبل، الذي يتحسس تغيرات الحرارة بمقدار0.1%.إضافة إلى ذلك، تقيس الساعة حرارة المعصم كل 5 ثوانٍ خلال النوم، ويعود ذلك إلى التصميم ذي المستشعرين الأول أسفل الشاشة والثاني القريب من الجلد في الجزء السفلي للساعة، وتساعد هذه الميزة النساء تحديدا على تتبع موعد الإباضة وإعلامهن في حال وجود انحراف ممكن في موعد الدورة الشهرية.اكتشاف وقوع الحوادث:وتتعرف ساعة آبل 8 على تعرضك لحادث أو سقوط شديد، عن طريق ميزة كشف الحوادث (Crash Detection) وتقوم بتوصيلك بخدمات الطوارئ بشكل تلقائي وإعلامهم بموقعك.عمر البطارية جيد جدا:يصل عمر بطارية السعة الجديدة إلى 18 ساعة، وإلى 36 ساعة عند تفعيل وضع الطاقة المنخفض، لكن لا تزال هناك قيود حول وضع الطاقة المنخفض، حيث سيحد من استعمال ميزات معينة، مثل إشعار صحة القلب.تخطيط كهربائية القلب "إي سي جي" (ECG):يمكن للساعة إعطاء مخطط لكهربائية القلب وإعلامك بتغيرات ضربات القلب.تطبيق "الصحة":يساعدك هذا التطبيق على معرفة مواعيد تناول الأدوية والفيتامينات الخاصة بك.الإعداد العائلي:يمكنك إقران جهاز آيفون الخاص بك بساعات أطفالك أو قريب لك كبير في السن.مواصفات ومزايا ساعة آبل ألتراصممت ساعة آبل ألترا الجديدة لتكون ملائمة للرياضيين بهيكل من التيتانيوم الأفضل من حيث الصلابة والوزن ومقاومة التآكل، كما أنها مقاومة للماء والغبار، ويمكن ارتداؤها في حال استخدام القفازات. كما أن حزام الساعة قوي ومصمم لتحمل الظروف القاسية، وتوفر الساعة أيضا معلومات للغواصين يتطلبها الغوص حتى عمق 40 مترا، كما توجد بوصلة دقيقة لتساعد على تحديد الاتجاهات في حال استكشاف الطبيعة.كما أن هناك ميزة صوت الاستغاثة الذي يمكن سماعه حتى 180 مترا، وهي مهمة لجذب الانتباه إليك في حال تعرضت لأذى أو ضللت طريقك.الفرق بين ساعة الجيل الثامن والجيل السابعيتشابه تصميما الساعتين من حيث الشكل والحجم وعمر البطارية، بالإضافة إلى أن لكلا الإصدارين سعة تخزين 32 غيغابايتا.في حين يتميز الإصدار الثامن الجديد من الساعة عن الإصدار السابع السابق بوجود مستشعر درجة الحرارة لتتبع الإباضة، وإمكانية التعرف على الحوادث، وألوان الجيل الثامن هي الأسود منتصف الليل والأحمر والفضي والذهبي، إضافة إلى اللون الأسود الفلكي ومجموعة ألوان الطراز ذو الهيكل الفولاذي المقاوم للصدأ.من سيقتني ساعة آبل الجيل الثامن؟نالت ساعة آبل الجيل الثامن إعجاب البعض بخصوص مستشعر الحرارة وميزة الكشف عن الحوادث، لكن آخرين يرون أن التحديثات الجديدة لا تشكل فارقا كبيرا عن الإصدارات السابقة مما يدعو إلى شرائها.أما ساعة آبل الجديدة ألترا فقد أثنى عليها بعض الخبراء ورأوا أنها تمكّن الرياضيين من الاستغناء عن شراء الساعات المتخصصة في هذا المجال."الجزيرة"