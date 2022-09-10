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تكنولوجيا وعلوم

بسبب "أمر مثير للضحك".. خبراء ينتقدون آيفون 14

Lebanon 24
10-09-2022 | 16:00
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انتقد خبراء في مجال التقنية اعتماد شركة "أبل" الأميركية على شاشة بمعدل تحديث 60 هرتز في هاتفها الجديد "آيفون 14"، قائلين إنه "أمر مثير للضحك".

وكشفت أبل في حفلها السنوي الذي نظمته في مقرها بولاية كاليفورنيا، الأربعاء، عن أحدث أجهزتها التي شملت سلسلة هواتف آيفون 14، والسماعات والساعات الذكية.
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وتضم قائمة  آيفون 14: "آيفون 14 وآيفون 14 بلس وآيفون 14 برو وآيفون 14 برو ماكس".

وذكر موقع "تومز غايد" أن هاتف أبل الجديد "آيفون 14" جاء بالعديد من الميزات الجديدة والتقنيات الفريدة من نوعها، مضيفا: "لكن أن تطرح هاتفا في عام 2022 قيمته 800 دولار، ومعدل تحديث شاشته 60 هرتز فقط هو ليس أمرا مثيرا للضحك فقط، ولكنه إهانة".
 
وأشار إلى أن كل شركات الهواتف العالمية انتقلت الآن إلى معدل تحديث 120 هرتز، مثل "Samsung Galaxy S21" أو "Oppo Find X3 Pro".

وأوضح: "يمكن أن نفهم رغبة أبل في الاحتفاظ بشاشة 120 هرتز كميزة لهاتفها آيفون برو، لكن الناس لن ينفقوا 800 دولار على آيفون 14 ومعدل التحديث فيه 60 هرتز فقط، فيما توجد هواتف أخرى بنفس القيمة ويتجاوز معدل التحديث فيها 90 هرتز".

وكان خبراء رأوا أن سلسلة "آيفون 14" تفتقد لـ"الابتكار"، إذ اعتبروا أنه من غير المقبول أن لا يتم تغيير أو تحديث تصميم الشكل الأساسي للهاتف منذ ما يقارب الـ4 سنوات.
 
(سكاي نيوز عربية) 
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