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تكنولوجيا وعلوم

أسباب قد تدفعكم لعدم شراء iPhone 14.. هذا ما قاله بعض الخبراء

Lebanon 24
11-09-2022 | 05:00
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سيتم طرح هاتف  iPhone 14 في الأسواق في 16 أيلول الجاري، ولكن الإعلان الأخير له أصاب بعض المعجبين ،بحسب بعض الخبراء ، بخيبة أمل، لأنه لم يكن هناك أي تحديثات جوهرية مقارنة بالهواتف السابقة له.

 

وقد أورد بعض الخبراء عدة أسباب ربما ستدفع الكثير من الأشخاص للتفكير في عدم شراء أحدث هاتف من : iPhone

 

يعد المستشعر الرئيسي لـ iPhone 14 أكبر مع وحدات بكسل أكبر، وفتحة أسرع ولكن بخلاف ذلك يظل كما هو الحال في iPhone 13.

 

شهد iPhone 14 بعض التعديلات مقارنة بسابقه في التصميم ولكن لن يستمتع بها جميع عشاق iPhone، حيث أصبحت الشاشة الآن أطول وأقل نحافة، مما يجعل الإمساك بالهاتف بيد واحدة أسهل ولكنه لن يناسب أذواق الجميع.

 

وأشار الخبراء إلى أن الشيئ الوحيد المميز في الهاتف الجديد هو عمر البطارية ، الذي من المتوقع أن يكون أطول من عمر بطاريات الإصدارات السابقة للهاتف الذكي.

 

وتقوم Apple بتحديث أجهزة iPhone مع تزويدها ببرنامج iOS 16 الجديد، وهذا يعني بحسب الخبراء أنك ستحصل على ميزات جديدة وتحديثات أمنية إضافية للهواتف القديمة.

(روسيا اليوم)

 

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المصدر: روسيا اليوم
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