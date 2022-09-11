صُمم بطريقة خاصة.. روبوت روسي جديد هذه ميزاته

أكدت وسائل إعلام روسية أن الخبراء في البلاد تمكنوا من تطوير جيل جديد من الروبوتات التي يمكن استخدامها في مختلف المجالات الصناعية والتجارية.

وحول الموضوع قال، فلاديسلاف أوفشينسكي رئيس دائرة الاستثمار والسياسة الصناعية في موسكو: "تمكنت إحدى الجمعيات البحثية في موسكو من تطوير روبوت جديد يمكنه العمل مع الأشخاص في العديد من المنشآت الصناعية والتجارية، الروبوت قادر على نقل وحمل البضائع، والتحكم بصريا بجودتها، ويمكنه العمل في تجميع وصفّ البضائع في المستودعات والمنشآت الصناعية والتجارية، فضلا عن إمكانية استخدامه في جمع وفرز المنتجات الغذائية".

وأضاف: "سعر الروبوت الروسي الجديد أقل بنحو 20 % من سعر الروبوتات الأجنبية الشبيهة به، والأهم من ذلك هو أن معظم المكونات التي صنع منها مطورة محليا في روسيا، الأمر الذي سيسهل عملية صيانته في المستقبل".

ونوّه أوفشينسكي "بأن ربوت CR5 الجديد تم تطويره بدعم من مؤسسة تشجيع الابتكار الروسية، وصمم بشكل خاص ليتمكن من التقاط الأشياء بدقة ما سيقلل على المنشآت الصناعية والتجارية من الحاجة لشراء معدات خاصة لهذا الأمر، وسيسرع عمليا إنتاج وتوضيب المنتجات الجديدة".

من جهته، قال يفغيني أليكانوف، رئيس مشروع "بنك التكنولوجيا" الروسي "إن الروبوت الجديد صمم بطريقة خاصة تجعل عملية تجميعه وإعادة تركيبه من جديد بسيطة وسريعة، وصمم ليتم تجميعه بطرق متنوعة لتأدية مهام مختلفة".

(روسيا اليوم)