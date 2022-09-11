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تكنولوجيا وعلوم

منافس قوي لساعات آبل يغزو الأسواق العالمية

Lebanon 24
11-09-2022 | 14:00
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قررت Oppo هذا العام منافسة آبل بساعة جديدة تتمتع بأداء عال وقدرة على إجراء الاتصالات عبر الشبكات الخلوية.

وتأتي ساعة Oppo Watch 3 Pro بهيكل أنيق التصميم مصنوع من المعدن المتين والخفيف الوزن والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (50.4/38.5/12.8) ملم، وزنه 37.5 غ، ومحمي من الماء والغبار وفق معيار 5ATM.
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وتؤمن هذه الساعة لمستخدمها القدرة على إجراء المكالمات الصوتية عبر تقنية  eSIM، فضلا عن حصولها على حساسات متطورة لقياس معدلات نبض القلب ومعدلات الأكسجة في الدم، ومعدلات النشاط البدني اليومي للمستخدم.
 
 
ويضمن أداؤها الممتاز نظام تشغيل Android Wear OS – International، ومعالج Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1، ومعالج رسوميات Adreno A702، وذواكر وصول عشوائي 1 غيغابايت، وذواكر داخلية 32 غيغابايت.
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