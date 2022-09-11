الصين تكتشف معدنًا جديدًا على القمر قد يشكل مصدرًا للطاقة في المستقبل

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اكتشفت الصين معدنا جديدا على سطح القمر، والذي من الممكن أن يكون مصدرا للطاقة خلال السنوات المقبلة.‏وتم التوصل إلى المعدن الذي يسمى "تشانغسيت-(ي)" خلال مهمة "تشانغ إيه-5" الصينية في عام 2020، والذي وصفته صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية بأنه "معدن فوسفاتي في بلورات عمودية" وجدت في جزيئات الصخور القمرية.ولفتت إلى أن المعدن يحتوي على "الهيليوم 3"، والذي قد يشكل مصدر طاقة في المستقبل.ويعد "تشانغسيت-(ي)" سادس معدن جديد تكتشفه البشرية على سطح القمر، وأصبحت الصين ثالث دولة في العالم بعد روسيا وأميركا تكتشف معدنا جديدا على سطح القمر.وأدى الكشف عن هذا المعدن القمري إلى رغبة الصين في إرسال 3 بعثات إلى القمر، وفقا لتقرير من وكالة "بلومبرغ" الأميركية.