29
o
بيروت
29
o
طرابلس
18
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
28
o
زحلة
29
o
بعلبك
18
o
بشري
29
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
الصين تكتشف معدنًا جديدًا على القمر قد يشكل مصدرًا للطاقة في المستقبل
Lebanon 24
11-09-2022
|
08:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
اكتشفت الصين معدنا جديدا على سطح القمر، والذي من الممكن أن يكون مصدرا للطاقة خلال السنوات المقبلة.
وتم التوصل إلى المعدن الذي يسمى "تشانغسيت-(ي)" خلال مهمة "تشانغ إيه-5" الصينية في عام 2020، والذي وصفته صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية بأنه "معدن فوسفاتي في بلورات عمودية" وجدت في جزيئات الصخور القمرية.
Advertisement
ولفتت إلى أن المعدن يحتوي على "الهيليوم 3"، والذي قد يشكل مصدر طاقة في المستقبل.
ويعد "تشانغسيت-(ي)" سادس معدن جديد تكتشفه البشرية على سطح القمر، وأصبحت الصين ثالث دولة في العالم بعد روسيا وأميركا تكتشف معدنا جديدا على سطح القمر.
وأدى الكشف عن هذا المعدن القمري إلى رغبة الصين في إرسال 3 بعثات إلى القمر، وفقا لتقرير من وكالة "بلومبرغ" الأميركية.
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ يهمّ الرّاغبين بتركيب الطاقة الشمسيّة في لبنان.. هكذا توفّرون الدولارات!
Lebanon 24
خبرٌ يهمّ الرّاغبين بتركيب الطاقة الشمسيّة في لبنان.. هكذا توفّرون الدولارات!
14:38 | 2022-09-10
10/09/2022 02:38:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ منحَ المواطنين دولاراتٍ بسعرٍ منخفض.. كيف ذلك؟
Lebanon 24
أمرٌ منحَ المواطنين دولاراتٍ بسعرٍ منخفض.. كيف ذلك؟
12:13 | 2022-09-10
10/09/2022 12:13:44
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر معلومة عن الكهرباء.. التغذية ستزدادُ في هذا الحالة
Lebanon 24
آخر معلومة عن الكهرباء.. التغذية ستزدادُ في هذا الحالة
15:25 | 2022-09-10
10/09/2022 03:25:32
Lebanon 24
Lebanon 24
"كلامٌ لاذع".. كيف علّق زياد أسود على فصل ماريو عون من "الوطني الحر"؟
Lebanon 24
"كلامٌ لاذع".. كيف علّق زياد أسود على فصل ماريو عون من "الوطني الحر"؟
15:39 | 2022-09-10
10/09/2022 03:39:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما اتهمتها بإقامة علاقة سرية خلال فترة زواجها.. نادين نسيب نجيم تقصف جبهة إحدى المتابعات! (صورة)
Lebanon 24
بعدما اتهمتها بإقامة علاقة سرية خلال فترة زواجها.. نادين نسيب نجيم تقصف جبهة إحدى المتابعات! (صورة)
23:30 | 2022-09-10
10/09/2022 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
11:00 | 2022-09-11
لعبة "كول أوف ديوتي" المقبلة... حول ماذا تدور؟
08:00 | 2022-09-11
صُمم بطريقة خاصة.. روبوت روسي جديد هذه ميزاته
05:00 | 2022-09-11
أسباب قد تدفعكم لعدم شراء iPhone 14.. هذا ما قاله بعض الخبراء
02:00 | 2022-09-11
بالتفاصيل.. هذا ما تحدثه الرحلات الفضائية في أجسام رواد الفضاء
23:00 | 2022-09-10
ابتكارات 2022.. من ثلاجة متغيرة الألوان لساعة ذكية قابلة للنفخ
16:00 | 2022-09-10
بسبب "أمر مثير للضحك".. خبراء ينتقدون آيفون 14
فيديو
دينا الشربيني تكشف عن تعرضها للتحرّش.. وهكذا كانت رد فعها
Lebanon 24
دينا الشربيني تكشف عن تعرضها للتحرّش.. وهكذا كانت رد فعها
06:00 | 2022-09-09
11/09/2022 18:30:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تستهلك القليل من الوقود... إليكم هذه السيارة الجديدة
Lebanon 24
تستهلك القليل من الوقود... إليكم هذه السيارة الجديدة
14:00 | 2022-09-07
11/09/2022 18:30:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة تبتلع ذبابة مباشرةً على الهواء.. شاهدوا رد فعلها (فيديو)
Lebanon 24
مذيعة تبتلع ذبابة مباشرةً على الهواء.. شاهدوا رد فعلها (فيديو)
00:33 | 2022-09-06
11/09/2022 18:30:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact